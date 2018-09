Cách đối phó với nám, tàn nhang

Ánh nắng gay gắt mùa hè không chỉ khiến làn da đen sạm mà còn là tác nhân chính khiến tình trạng nám, tàn nhang thêm trầm trọng.

Tia UVA và UVB trong ánh nắng mặt trời là nguyên nhân kích thích sự hình thành sắc tố melanin trong da làm xuất hiện nám, tàn nhang. Vì thế tránh nắng là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, bạn không thể suốt ngày ở trong nhà để tránh nắng. Khi ra đường, bạn nên sử dụng kem chống nắng hoặc che chắn cẩn thận. Việc này còn bảo vệ da tránh khỏi các tác nhân khói, bụi gây mụn trứng cá đồng thời bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, bạn nên xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Việc uống nhiều nước (1,5 lít đến 2 lít một ngày), ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi giàu vitamin C, tránh các chất kích thích: bia rượu, thuốc lá… cần thực hiện nghiêm ngặt trong bữa ăn của bạn.

Mùa hè khiến tình trạng nám, tàn nhang trở nên trầm trọng.

Đồng thời, bạn cũng nên giữ tinh thần thoải mái, tránh stress. Các nhà khoa học đã nghiên cứu, stress cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nám. Mỗi khi căng thẳng, lo lắng hay buồn phiền, tình trạng nám sẽ trở nên trầm trọng hơn. Luôn giữ tinh thần thoải mái bằng cách tham gia các hoạt động tập thể, giải trí cũng là việc nên làm để phòng ngừa nám da.

Bạn nên tránh xa các loại kem, thuốc trị nám, tàn nhang không rõ nguồn gốc. Sử dụng kem trị nám không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các loại kem trộn khiến nhiều chị em “tự chuốc họa vào thân” khi da mặt xuất hiện mụn, dị ứng, da càng thêm sạm hơn. Khi da gặp những vấn đề ngoài ý muốn, bạn nên tìm tới sự tư vấn của bác sĩ, chỉ sử dụng thuốc do bác sĩ kê đơn.

Bạn cũng có thể thìm hiểm những phương pháp an toàn điều trị khỏi nám, tàn nhang. Cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm Mỹ đã kiểm nghiệm, chứng nhận độ an toàn, hiệu quả của công nghệ trị nám, tàn nhang Yag Palomar phiên bản 5. Đây là hệ thống thông minh, tự động thiết lập thông số điều trị phù hợp cho từng tình trạng da riêng biệt.

Hình ảnh khách hàng sau khi điều trị nám, tàn nhang tại Thẩm mỹ viện Milan.

Sự kết hợp của 2 bước sóng 1064nm và 532 nm cho phép bước sóng tác động và loại bỏ tận gốc chân nám, tàn nhang dù ở lớp nông trên bề mặt da hay sâu dưới lớp trung bì, hạ bì. Kết quả 90% đến 100% nám, tàn nhang được xóa bỏ trả lại cho bạn làn da tươi sáng, mịn màng.

Khác với nám da, tàn nhang thường tập trung thành đốm nhỏ ở lớp nông trên bề mặt da. Do đó với các trường hợp da bị tàn nhang chỉ cần một đến 2 lần điều trị. Riêng đối với nám da cần trị liệu theo liệu trình từ 3 đến 6 buổi mới đạt kết quả tốt.

Chữa khỏi bệnh an toàn, hiệu quả là mong muốn của bất cứ ai khi tham gia trị liệu. Nắm rõ tâm lý đó, Thẩm mỹ viện Milan mang đến cho khách hàng gói bảo hành 3 năm đồng thời cam kết: “Hoàn trả lại tiền cho khách hàng nếu quá trình điều trị không đạt kết quả”.

