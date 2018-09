Da mặt tôi gần đây xuất hiện nhiều vệt nám, đặc biệt là vùng gò má. Tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp cách điều trị nám hiệu quả. (Ngọc Như)

Nám là hiện tượng da mặt xuất hiện các đốm sắc tố màu nâu hoặc xám nâu do da sản sinh sắc tố melanin quá nhiều và phân bố không đều. Nguyên nhân gây ra nám da gồm: da tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, rối loạn sắc tố da; nội tiết tố bất thường khi mang thai và trong thời kỳ tiền mãn kinh, uống thuốc tránh thai; sử dụng mỹ phẩm không chất lượng, không đúng cách; tiền sử gia đình bị nám.

Nhiều người lầm tưởng rằng nám chỉ cần điều trị trên bề mặt nên thường dùng các loại mỹ phẩm, kem trộn... để chữa. Kết quả là da mặt ngày càng xấu đi, nám không bị triệt tiêu mà còn đậm và lan rộng.

Một làn da đẹp sẽ giúp bạn trẻ trung, quyến rũ hơn.

Theo chuyên gia tại Thẩm mỹ viện Xuân Trường, muốn điều trị nám hiệu quả, bạn phải biết nguyên nhân và điều trị theo liệu trình khoa học. Do đó, phương pháp điều trị cần tác động ức chế sắc tố từ bên trong, tiêu hủy chân nám, làm mờ vết sậm màu bề mặt da kết hợp với việc nuôi dưỡng làn da trẻ khoẻ với các dưỡng chất thiết yếu và tăng khả năng chống lại tia UV. Như vậy, nám mới không dễ bị tái phát.

Hai phương pháp điều trị nám hiệu quả bạn có thể tham khảo là PRP và Melasma Peel. Đây là hai phương pháp không những triệt tiêu nám tận gốc mà còn mang lại làn da trẻ khoẻ, căng mịn.

PRP chiết xuất và tập trung tiểu cầu, bạch cầu nồng độ cao từ máu của bệnh nhân được tiêm vào vùng da bị nám, chúng giúp hồi phục mô lão hoá, tăng sinh các mô khỏe mạnh, sản sinh tế bào mới, sợi đàn hồi collagen, elastin cho da căng mịn, trẻ hóa, đặc biệt vệt nám sẽ mờ dần.

Melasma Peel sử dụng cơ chế lột da không xâm lấn, giúp da mở rộng hàng rào tế bào, vitamin C được Ion hóa nhờ GA và AHAs (L-ascorbic acid), oxy, hấp thụ xuống sâu dưới lớp bì da, làm cho làn da trẻ khoẻ, tái tạo từ bên trong. Melasma Peel với 4 cơ chế: lột da không xâm lấn; cung cấp vitamin C tổng hợp; Oxy, vitamin C, collagen và tế bào gốc thực vật giúp điều trị nám tận gốc.

Hoạt chất GA và Multi AHAs mở và làm mới từ lớp sừng đến lớp tế bào đáy của da, L-ascorbic acid đưa H2O vào toàn bộ các lớp da. Vitamin C tổng hợp, được Ion hóa và hoạt hóa ở mức pH3 để có thể đi xuyên qua các tầng mô, nuôi dưỡng làn da trẻ, khỏe, trắng sáng. Dung dịch chiết xuất từ nhụy hoa cúc kích hoạt sự phân bào tạo ra các tế bào mới, thay thế các tế bào da bị nám.

Sau khi điều trị nám bằng PRP và Melasma Peel tại thẩm mỹ viện Xuân Trường, nám bị triệt tiêu, làn da căng mịn trẻ trung.

Tại thẩm mỹ viện Xuân Trường, điều trị nám bằng PRP và Melasma Peel là hai phương pháp được sử dụng nhiều và mang lại hiệu quả cao. Chỉ định điều trị phụ thuộc vào mức độ nám của từng loại da. Bạn sẽ được bác sĩ khám và tư vấn phương pháp phù hợp.

Thẩm mỹ viện Xuân Trường. 46 Lê Thị Riêng, quận 1, TP HCM. Hotline: 0942123443. Website: www.thammyxuantruong.com.

Facebook: www.facebook.com/tmvxuantruong.

Minh Thảo