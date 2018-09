Cách điều trị các loại nám phổ biến

Bước qua độ tuổi 30, chị em rất dễ bị nám, tàn nhang. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách điều trị phù hợp.

Tuy nám là bệnh lý da phổ biến, nhưng không phải ai cũng phân biệt được chính xác đâu là tình trạng mình gặp phải.

Nám mảng (nám ở lớp biểu bì)

Đặc điểm: xuất hiện thành từng mảng nhỏ và dần lan rộng khi có điều kiện thuận lợi. Nám tập chung chủ yếu 2 bên gò má, trán, mũi và cằm. Màu nám thường nhạt, có biên giới xác định rõ, chân nám ăn nông chủ yếu ở thượng bì và lớp ngoài cùng của tế bào da.

Nguyên nhân hình thành chính: do tác động môi trường nắng nóng, ô nhiễm; do dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; sử dụng tuốc tránh thai; thay đổi nội tiết tố do thai kỳ…

Nám sâu (nám đốm)

Đặc điểm: các đốm tròn có màu sắc từ nâu nhạt tới đen đậm dễ bị nhầm lẫn với vết thâm do mụn. Xuất hiện theo từng đốm tròn nhỏ hoặc thành từng chùm, tập trung chủ yếu đối xứng hai bên má, trán, cằm. Chân nám nằm sâu dưới lớp hạ bì.

Nguyên nhân hình thành chính: do di truyền; thay đổi nội tiết tố do thai kỳ; ảnh hưởng bởi môi trường ô nhiễm, nắng nóng; do quá trình lão hóa ở tuổi sau 30…

Nám hỗn hợp

Đặc điểm: là loại nám bao gồm cả nám mảng và nám đốm, chúng có màu sẫm trên da và có chân nám nằm sâu vào vùng hạ bì. Các vết nám hỗn hợp xuất hiện rải rác, nhỏ như đầu tăm hoặc tập trung thành từng đám trên trán, cằm, má, sống mũi, quanh mắt và hai bên gò má.

Nguyên nhân hình thành chính: do di truyền; thay đổi nội tiết tố; lão hóa da; thời kỳ tiền mãn kinh.

Điều trị nám là một quá trình dài, cần sự kiên trì ở người bệnh. Mọi hình thức trị nám cấp tốc đều tiềm ẩn nguy cơ hư tổn, bào mòn da, khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Để việc điều trị nám da hiệu quả và an toàn, chị em nên tìm một trung tâm thẩm mỹ uy tín với các công nghệ được tổ chức FDA hay CE ( tiêu chuẩn châu Âu) công nhận như Laser Revlite.

Hình ảnh điều trị thực tế sau 20 ngày của chị Tâm TP HCM với Laser Revlite tại BB Thanh Mai.

Trong quá trình điều trị, Revlite sử dụng chùm tia phẳng, phát ra năng lượng cực mạnh và đồng nhất trên toàn bề mặt da. Các phân tử sắc tố melanin bị bước sóng laser hấp thu, rung lắc và vỡ vụn thành các phân tử siêu nhỏ, sau cùng bị đào thải ra ngoài theo cơ chế lọc tự nhiên của cơ thể. Quá trình năng lượng tác động xóa hạt sắc tố giúp kích thích tăng sinh collagen từ sâu bên trong, cải thiện sức sống cho làn da khỏe mạnh, săn chắc, tăng độ đàn hồi và căng mịn nhiều tháng sau. Laser Revlite là công nghệ quang âm không phát nhiệt trên bề mặt nên tránh mọi tổn thương cho da: không bong tróc, không đau rát, không mất thời gian nghỉ dưỡng, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái sau điều trị.

Ngoài tác dụng điều trị nám, tàn nhang, Revlite còn được chứng nhận hiệu quả khi chữa trị đồi mồi, đốm nâu do nắng, bớt đen sắc tố, bớt cà phê sữa, trị thâm mụn trứng cá và sẹo mụn, da không đều màu, xóa xăm, trẻ hóa bề mặt da, chữa thâm sạm, làm da sáng mịn, se khít lỗ chân lông…

HIệu quả điều trị của Laser Revlite.

Bên cạnh công nghệ, kết quả điều trị còn phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật của các bác sĩ. Tại BB Beauté - BB Thanh Mai, chuỗi thẩm mỹ viện do thạc sĩ kinh tế - MC Thanh Mai điều hành, liệu trình điều trị nám được thực hiện bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm, đảm bảo hiệu quả và an toàn. Trong tháng 4, bạn có cơ hội điều trị nám, tàn nhang, đồi mồi, da không đều màu, lão hóa với Laser Revlite tại BB Beauté - BB Thanh Mai với mức giá chỉ 12,9 triệu đồng.

