Cách chữa trị mắt sụp mí

Mắt sụp mí không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn khiến chúng ta trở nên già nua, mệt mỏi và thiếu sức sống.

Nhiều người cảm thấy tự ti khi sở hữu đôi mắt một mí. Sụp mi được chia ra làm hai loại: sụp mi bẩm sinh (xảy ra từ nhỏ) hoặc sụp mi do bệnh lý như liệt thần kinh hoặc sụp mi do biến chứng tổn thương cơ nâng mi sau phẫu thuật cắt mi mắt.

Các mức độ sụp mí

Sụp mi là khi có sự sa xuống bất thường của mi trên, khi mí trên che quá một phần 5 đường kính giác mạc (lòng đen) ở kinh tuyến 6-12 giờ (theo chiều trên dưới của lòng đen). Sụp mi có thể xảy ra ở một bên hoặc cả hai bên mắt. Trường hợp mắt sụp mi một bên, một bên kia sẽ to bù trừ, hay còn gọi là hiện tượng Hering. Do đó, phẫu thuật điều trị mắt sụp mi phải được tiến hành trên cả hai mắt.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo.

Sụp mi được chia làm 4 độ, dựa vào khoảng cách giữa bờ dưới mi trên với đồng tử (con ngươi):

Độ một (nhẹ): bờ mi che trên một phần 5 đường kính giác mạc. Mức độ này chủ yếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chưa ảnh hưởng đến thị lực.

Độ 2 (trung bình): mi bị sụp xuống nhiều, che mất một phần đồng tử, đã ảnh hưởng đến thị lực.

Độ 3 (nặng): bờ mi vượt quá trung tâm đồng tử.

Độ 4 (rất nặng): bờ mi che kín đồng tử.

Trong 4 mức độ trên thì độ một và độ 2 thường gặp (những người có mắt một bên to, một bên nhỏ), gây mất tự tin khi giao tiếp. Tuy nhiên, hai dạng này có kết quả đáp ứng tốt với phẫu thuật, hiệu quả đẹp sau mổ rất rõ, làm cho gương mặt sáng hẳn, rất tự tin.

Phương pháp điều trị phù hợp

Phương pháp điều trị cho những trường hợp sụp mi là phẫu thuật mắt to và bấm mí mắt to. Nguyên tắc của phương pháp này chính là làm mắt nở to thông qua việc tác động vào lớp cơ ở tầng sâu như cơ nâng mi trên và cơ Muller. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: "Vì mắt là một cơ quan động cho nên mức độ cảm nhận cũng như kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật chiếm vai trò rất quan trọng. Để đạt được hiệu quả mắt đẹp tự nhiên sau mổ, đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải rất tỉ mỉ, công phu như một tác phẩm nghệ thuật”.

Tiến sĩ, bác sĩ Tae Joo Ahn (Bệnh viện thẩm mỹ Gyalumhan, Hàn Quốc) ký hợp đồng chuyển giao công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ mắt cho thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo - Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc.

Tại Hàn Quốc, ngay cả với những chuyên gia về thẩm mỹ mắt, thời gian họ thực hiện một ca phẫu thuật mắt to mất khoảng 2,5 đến 3 giờ tùy theo mức độ khó của từng trường hợp như: cấu trúc giải phẫu thay đổi, tái phẫu thuật.

Dưới đây là hình ảnh một khách hàng đã mổ mắt 2 lần tại Thái Lan bị hỏng và đã được bác sĩ Hảo trực tiếp phẫu thuật mắt to. Trước khi phẫu thuật, đôi mắt trông lờ đờ, thiếu sức sống, phần mí trên to, không hài hòa làm tổng thể khuôn mặt giảm đi sự ấn tượng. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, những khuyết điểm ban đầu đã biến mất, mí nhỏ tự nhiên, đôi mắt to tròn, ấn tượng hơn.

Hình khách hàng trước và sau mổ.

Những điều cần biết khi phẫu thuật mắt to: đây là phẫu thuật tại mi mắt, không can thiệp vào tròng; chăm sóc sau phẫu thuật mắt to tương đối đơn giản. Trong một tháng đầu sau phẫu thuật, bạn có thể nhỏ mắt với nước mắt nhân tạo, giữ vệ sinh mắt sạch sẽ. Bạn nên tập nhắm mắt, mở mắt và liếc mắt theo các hướng.

