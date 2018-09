Cách chữa trị hôi nách

Mùa hè nóng bức làm bệnh hôi nách của tôi trầm trọng hơn. Tôi đã dùng nhiều phương pháp tự nhiên nhưng không hiệu quả. Xin tư vấn thêm.

Hôi nách là một bệnh lý gây ra nhiều rắc rối cho những ai mắc phải. Không chỉ ra nhiều mồ hôi, làm vàng ố vùng áo dưới cánh tay mà mùi hôi nách còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Điều đáng nói, hôi nách tuy không nguy hiểm nhưng lại rất khó điều trị, nếu không chọn lựa phương pháp phù hợp sẽ không thể điều trị triệt để.

Nếu bị hôi nách ở mức độ nhẹ, bạn có thể điều trị bằng các phương pháp dân gian đơn giản như: dùng chanh, lá mướp đắng, lá trầu không… Bên cạnh đó, thay đổi thói quen ăn uống cũng là điều cần thiết. Bạn nên uống nhiều nước hay ăn những rau quả chứa nhiều nước như: dưa hấu, bắp cải, cam… để tăng tốc độ bài tiết, đào thải các chất gây mùi ra khỏi cơ thể. Tránh những gia vị cay, nóng, kích thích như ớt, tiêu, cà ri, mù tạt và các nguyên liệu mùi nồng nặc như hành, tỏi, gừng sống…

Cấu tạo tuyến mồ hôi nách và ổ vi khuẩn gây mùi.

Tuy nhiên, với những người bị hôi nách lâu năm ở mức độ nặng thì việc điều trị bằng các phương pháp dân gian sẽ không đem lại hiệu quả triệt để. Mùi hôi nách có thể giảm nhẹ nhưng dễ tái phát khi gặp các yếu tố như: thời tiết, ăn uống, vận động… Lúc này, người bệnh nên nhanh chóng tìm đến những phương pháp sử dụng các kỹ thuật ngoại khoa.

Tại vùng nách có 2 tuyến mồ hôi, tuyến apocrine và tuyến eccrine. Trong đó, apocrine là tuyến nhầy, sinh ra các axit béo tự do, rượu và một lượng cholesterol cùng este của nó. Khi các vi khuẩn phân hủy các a-xit béo và các chất hữu cơ do tuyến aprocrine sinh ra sẽ tạo thành những sản phẩm trung gian như andehyd, xeton là những chất có mùi rất khó chịu mà ta gọi là hôi nách. Do đó, nguyên tắc trị vĩnh viễn mùi mồ hôi nách là phải tiêu diệt toàn bộ ổ vi khuẩn và vùng màng nhầy ở khu vực dưới cánh tay.

Bác sĩ sẽ sử dụng các thiết bị chuyên dụng tiến hành hút bỏ nội soi tuyến mồ hôi.

Hút bỏ nội soi tuyến mồ hôi nách giúp triệt tiêu tuyến mồ hôi và ổ vi khuẩn gây mùi tại vùng nách. Công nghệ này giúp loại bỏ mùi hôi nách mà không cần phẫu thuật và không mất thời gian nghỉ dưỡng. Bạn sẽ được được thực hiện nội soi dựa trên bản đồ vùng tuyến đã được định sẵn khi thăm khám nên không gây ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. Bác sĩ chỉ cần trích một nốt nhỏ, sau đó dùng thiết bị nội soi (đầu ống hút có gắn camera, đèn chiếu sáng) để thăm dò chính xác vùng tuyến mồ hôi nách nhằm loại bỏ triệt để tuyến mồ hôi nách nên không xâm lấn vùng ngoại tuyến và không cần động tới dao kéo.

Xem chi tiết quy trình trị hôi nách bằng hút bỏ nội soi tại đây.

Quy trình thực hiện điều trị đơn giản, bạn sẽ được hướng dẫn, tư vấn về các bước tiến hành. Sau khi điều trị, khách hàng sẽ được băng ép để vùng da nách sau khi điều trị trở nên phẳng, mịn, đảm bảo không có hiện tượng sẹo rúm gây mất thẩm mỹ như các phương pháp thông thường. Phương pháp này được thực hiện trong khoảng 30 phút. Sau khi bác sĩ hoàn tất thủ thuật, khách hàng có thể quay trở lại với những sinh hoạt bình thường mà không cần nghỉ dưỡng. Nhờ ứng dụng công nghệ nội soi, việc hút bỏ tuyến hôi nách sẽ giảm thiểu xâm lấn mà vẫn đảm bảo loại bỏ tuyến mồ hôi gây mùi dưới cánh tay, không gây đau và không để lại sẹo.

Tự tin với vùng da dưới cánh tay phẳng mịn, không mùi.

Thẩm mỹ viện Kangnam cung cấp giải pháp trị hôi nách bằng hút bỏ nội soi tuyên mồ hôi nách, hiệu quả giúp bạn tìm lại cảm giác thoải mái tự tin trong cuộc sống. Bạn có thể tìm hiểu thông tin hoặc đăng ký tư vấn Hút bỏ nội soi tuyến mồ hôi nách tại đây.

