Cách chữa sẹo rỗ, sẹo lõm

Tỷ lệ người bị sẹo rỗ, sẹo lõm ngày càng tăng, mà phần lớn ở độ tuổi dậy thì do việc trị mụn không đúng cách.

Sẹo rỗ, sẹo lõm được coi là bệnh ngoài da “xấu xí” khiến khổ chủ tự ti, ngại giao tiếp bởi dung nhan kém xinh của mình. Theo chuyên gia da liễu, sẹo rỗ hình thành khi da bị tổn thương nặng dẫn tới đứt gãy các sợi đàn hồi dưới lớp biểu bì hình thành điểm rỗ, lõm trên da mặt. Do đó, việc điều trị sẹo rỗ khá phức tạp.

Bác sĩ Trần Hoàng Oanh tư vấn: “Sẹo rỗ, sẹo lõm vẫn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vì bản chất của sẹo rỗ là do lớp hạ bì bị tổn thương nặng, da bị dính với cấu trúc da ở lớp sâu hơn bởi các chuỗi liên kết collagen và elastin bị đứt gãy, thiếu hụt làm cấu trúc da thay đổi, tạo thành vết lõm trên bề mặt da. Do đó, phương pháp hiệu quả cần có sự can thiệp chuyên sâu của công nghệ thẩm mỹ chuyên biệt tác động, kích thích sản sinh tối đa collagen và elastin giúp làm đầy điểm sẹo".

Tuy nhiên, điều trị sẹo rỗ buộc bạn phải kiên trì, theo đuổi cả một liệu trình điều trị chứ không đơn giản là theo một buổi điều trị và sau 28 ngày sẹo rỗ sẽ biến mất. Đặc biệt, các trường hợp sẹo rỗ sâu hơn, sẹo rỗ lâu năm, sẹo lõm thì thời gian điều trị sẽ lâu hơn rất nhiều.

Điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm không nên nóng vội, cần kiên trì thực hiện theo liệu trình.

Max Matrix mang lại liệu trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm an toàn bởi công nghệ này không mang tính xâm lấn, mài mòn sâu mà được trang bị hệ thống phân tích thông minh tình trạng sẹo trên da mặt, tự động thiết lập thông số điều trị chuẩn xác và phù hợp nhất cho từng tình trạng da riêng biệt. Do đó, chỉ tập trung điều trị tại điểm sẹo rỗ với kích thước điểm cực nhỏ, giúp năng lượng đi xuống lớp biểu bì sâu hơn mà không làm tổn thương vùng da xung quanh.

Quá trình điều trị sẹo rỗ diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng trong khoảng 15 - 20 phút, tại những điểm sẹo rỗ sau điều trị chỉ tạo những vảy mỏng, mờ và nhạt và sẽ bong đi sau khoảng một đến 2 ngày. Quá trình thúc đẩy và tái sẹo rỗ diễn ra trong một tháng sau đó giúp bạn nhanh chóng xóa mờ sẹo rỗ sau 3 - 6 lần điều trị.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm.

Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyên rằng, bạn nên tìm tới trung tâm thẩm mỹ uy tín, có kinh nghiệm hoạt động và được Sở Y tế cấp phép hoạt động. Đặc biệt, nên lựa chọn cơ sở có cam kết điều trị uy tín. Vì đó là cam kết cho một dịch vụ chất lượng, hiệu quả. Milan Clinic & Spa là một trong những địa chỉ bạn có thể lựa chọn, tại đây cam kết hoàn lại phí nếu không đạt kết quả sau quá trình điều trị khi điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm.

Tuy nhiên, có một điểm bạn cần lưu ý, đó là hiện nay có một số trung tâm mới mọc lên nhái lại thương hiệu Milan Clinic & Spa, bạn cần đến đúng địa chỉ của Milan Clinic & Spa để được trị sẹo rỗ bằng công nghệ Max Matrix với liệu trình trị liệu hiệu quả cùng cam kết điều trị uy tín.

(Nguồn: Milan Clinic & Spa)