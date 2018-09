Cách chữa dứt điểm bớt chàm bẩm sinh

Bớt chàm bẩm sinh là bệnh lý về da khá phổ biến với người châu Á. Nguyên nhân chủ yếu là bị thiết hụt sắc tố hay còn gọi là rối loạn sắc tố da trong cơ thể.

Bớt, chàm đều xuất hiện ngay khi sinh ra và phát triển lớn dần khi trưởng thành ở các vị trí như nửa mặt, quanh mắt, cổ, vai, ngực, lưng…

Bớt chàm bẩm sinh hoàn toàn có thể chữa khỏi 80% - 95% bằng công nghệ Q-switched ND YAG.

Trước đây, các phương pháp thường được áp dụng là lột da bằng acid, cắt ghép da, mài mòn da, xăm hình nghệ thuật… tuy có thể cải thiện một phần nào nhưng nguy cơ để lại sẹo rất cao, do đó nhiều người vẫn còn e ngại. Với sự tiến bộ của khoa học, bớt chàm bẩm sinh hiện có thể khắc phục bằng công nghệ hiện đại của Mỹ - Laser Q-switched ND YAG.

Chị Hồng Hà (quận Phú Nhuận - TPHCM) tâm sự: “Tôi bị bớt trên mặt khá lớn nên cảm thấy vô cùng tự ti. Tôi đã tốn nhiều tiền chữa trị nhưng khuyết điểm trên gương mặt không hề thuyên giảm. Tôi đã thử Q-switched ND YAG, sau 4 lần thực hiện, vết bớt trên mặt đã cải thiện được 80%. Tôi rất hài lòng với kết quả đạt được”.

Q-switched ND YAG là loại máy có khả năng nhận diện màu tia linh hoạt, tần số phát tia rộng nhưng công suất tập trung cao độ, có thể tạo ra 4 bước sóng khác nhau. Trong đó, có 2 bước sóng nhuộm màu thông minh là 1064nm và 532nm có thể tẩy sạch tận gốc nhiều dạng bớt sắc tố da khác nhau, như bớt Nevus of Ota, Nevus ò Hori, bớt café sữa, bớt rượu vang đỏ… mà không gây thương tổn hay thay đổi các tế bào da thật, đồng thời đảm bảo an toàn cho da và không để lại sẹo.

Mặt khác, nguồn nhiệt năng sẽ giúp cải thiện hiệu quả bề mặt và các tổ chức sâu dưới da, giúp tăng sinh collagen và elastin hiệu quả, làm cho da săn chắc, mịn màng, đều màu tự nhiên chứ không bị co kéo hay khô ráp như các dòng laser thông thường.

Bác sĩ da liễu tại Skincare đích thân điều trị bớt cho khách hàng bằng công nghệ Q-switched ND YAG.

Tuy nhiên, theo bác sĩ da liễu tại Trung tâm Skincare Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc: “Dù Laser thế hệ mới Q-switched ND YAG được cá FDA và CE chứng nhận an toàn, hiệu quả nhưng không phải nơi nào cũng có thể điều trị thành công, dứt điểm. Bởi nó còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết của bác sĩ về tiết diện, loại bớt sắc tố của mỗi khách hàng, từ đó mới đề ra bước sóng cũng như phác đồ điều trị hợp lý".

Bác sĩ da liễu tại Skincare đang phân tích tình trạng bớt chàm của khách hàng qua số liệu nhận được từ máy soi da hiện đại.

“Hơn nữa, sau mỗi lần bắn, bác sĩ sẽ thăm khám lại để điều chỉnh phác đồ thực hiện (nếu cần) sao cho mang lại hiệu quả cao, rút ngắn thời gian điều trị cho khách hàng. Ngoài ra, sau khi điều trị thành công, khách hàng cũng cần nghiêm chỉnh tuân thủ quy trình chăm sóc khoa học theo chỉ dẫn của bác sĩ để đạt kết quả cao hơn và duy trì lâu dài", các chuyên gia nhận định.

Như vậy, khi muốn chữa bớt chàm bẩm sinh bạn không nên tự điều trị mà cần đến trung tâm làm đẹp uy tín để được bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm thăm khám, tư vấn, soi da kỹ càng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với diện tích, loại bớt chàm thì mới hiệu quả.

