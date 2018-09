Các tinh chất giúp dưỡng trắng hiệu quả

Đứng đầu trong các hợp chất giúp làn da toàn thân trắng dần lên từ bên trong là Glutathion, Alpha Lipoic Acid ( ALA) và vitamin C.

Dù làn da châu Á được trời phú cho khả năng chống lão hóa tốt, nhìn trẻ trung hơn so với tuổi thật nhưng lại có những yếu điểm khó tránh. Yếu điểm này có thể tác động đến làn da của bạn nhiều hay ít tùy vào khả năng chủ động chăm sóc, gìn giữ của bạn.

Tinh thần chủ động chăm sóc da trắng đi theo xu hướng làm đẹp từ bên trong rất phổ biến hiện nay. Người phụ nữ chủ động sẽ biết cách làm thế nào để có làn da trắng lâu bền, tập trung vào gốc rễ vấn đề gây da đen, đổi màu chứ không phải chờ đến khi làn da đen mới bắt đầu lo chữa trị bằng các tác động đến bên ngoài bề mặt da. Tinh thần trắng chủ động sẽ dùng các phương pháp nhằm tác động vào các tầng cấu trúc của da, từ lớp bên ngoài đến lớp sâu để ngăn chặn việc sản sinh hắc sắc tố da. Theo quy luật tự nhiên, lớp da bên trong sẽ dần thay thế lớp da bên ngoài giúp bạn chủ động kiến tạo, duy trì, bảo dưỡng cho làn da trắng một cách khoẻ mạnh.

Một làn da trắng mịn tự nhiên là tất yếu khi bạn chủ động trong việc dưỡng trắng da.

Đứng đầu trong các hợp chất giúp làn da toàn thân trắng dần lên từ bên trong là Glutathion, Alpha Lipoic Acid ( ALA) và vitamin C.

Glutathion: có khả năng hạn chế quá trình sản xuất và hình thành các hắc tố da melanin, nguyên nhân làm da đen, sạm, nám. Nó cũng thúc đẩy các tế bào sắc tố sản sinh nhiều sắc tố trắng, hồng, giảm tối đa việc sản xuất sắc tố đen (hắc tố) và là chất chống lão hóa hiệu quả, có tác dụng trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Glutathion có trong măng tây, khoai tây, ớt, cà rốt, hành tây, bông cải xanh, quả bơ, bí, rau bina, tỏi, cà chua, bưởi, táo, cam, đào, thịt, trứng nhưng nấu ăn chế biến đã làm mất đi đáng kể chất này.

Alpha Liopic Acid (ALA): giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, tái cấu trúc da, làm giảm tàn nhang, đốm nâu, da thâm. Đặc biệt, ALA giữ vai trò bảo vệ và làm chất dẫn cho Glutathion, giúp tăng nồng độ Glutathion trong cơ thể. Tim, gan, thận của các loại gia súc, gia cầm, bông cải xanh và rau bina, men bia, đậu Hà Lan và cà chua là một số thực phẩm giàu ALA.

Vitamin C: không chỉ trung hòa gốc tự do, chống lão hóa, vitamin C còn cần thiết cho sự tạo thành collagen, tăng tính đàn hồi và sức đề kháng cho da, giúp da săn chắc, khỏe đẹp. Vitamin C có trong hầu hết các loại trái cây, rau, củ tươi như ớt chuông, ổi, cam quýt, kiwi, dâu tây, cà chua, đu đủ, bông cải xanh…

Ngoài cách bổ sung các thực phẩm trên vào chế độ ăn uống, bạn cũng có thể bổ sung qua các loại thực phẩm chức năng chứa Glutathion, ALA và vitamin C. Tuy nhiên, tác dụng thực phẩm chức năng chỉ có hiệu quả khi bạn chủ động sử dụng trước khi có vấn đề xảy ra với da, giống như một giải pháp phòng bệnh. Nếu bạn sử dụng nó để điều trị hay giải quyết các vấn đề của da sẽ phải mất khá nhiều thời gian, tiền bạc và hiệu quả đạt được cũng khó như ý.

Thực phẩm chức năng Glutal Pearl 250.

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250, sản phẩm của Gold Life Inc. Mỹ, chứa bộ 3 hoạt chất dưỡng trắng da: Glutathion, Alpha Lipoic Acid và vitamin C, tạo tác động 3 chiều, hạn chế sự sản sinh hắc tố da suốt 5 tầng cấu trúc, cho làn da toàn thân trắng mịn, làm giảm hẳn sạm, nám và các rối loạn sắc tố da như: da thâm, tàn nhang, đốm nâu. Hơn nữa, sản phẩm này giúp hạn chế lão hóa, tái cấu trúc, cho làn da căng mịn, rạng ngời.

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250 hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty Dược phẩm Phan Nam)