Các phương pháp trị sẹo thâm

Giải pháp trị sẹo, vết thâm sau mụn luôn là chủ đề được phái đẹp quan tâm. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây để tìm cho mình một giải pháp phù hợp.

Phương pháp truyền thống - Nghệ, mật ong, chanh… là cách phổ biến mà các bạn nữ thường sử dụng. Sự kết hợp giữa đặc tính chống oxy hoá, kháng khuẩn, chống viêm từ nghệ và hydrogen peroxide trong mật ong làm sáng mịn và phục hồi vùng da tổn thương. Từ đó, các vết sẹo thâm do mụn để lại cũng mờ dần.

Tuy vậy, phương pháp này đỏi hỏi phải kiên trì sử dụng trong thời gian dài và chỉ phù hợp với các loại sẹo, vết thâm mới. Việc thoa trực tiếp nghệ, mật ong, chanh... chỉ có tác dụng trên bề mặt, không thể giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Bên cạnh đó, các thành phần này có thể còn chứa nhựa cây, các chất tương tác… dễ gây kích ứng, không tốt cho da, đặc biệt là da nhạy cảm.

Phương pháp hiện đại sử dụng kim lăn trị sẹo lõm, điện chuyển ion Vitamin C. Công nghệ hiện đại mang đến nhiều phương pháp mới như: kim lăn trị sẹo lõm, điện chuyển ion Vitamin C hay điều trị sẹo, vết thâm bằng ánh sáng E-light… Các phương pháp này cung cấp dưỡng chất cần thiết hoặc sử dụng bước sóng phù hợp tác động trực tiếp lên da, kích thích sản sinh collagen và elastin làm đầy sẹo lõm. Trị sẹo bằng công nghệ ánh sáng E-light giúp phục hồi, tái tạo lại vùng da bị tổn thương, làm da mịn và sáng hơn. Phương pháp này giảm bớt số lượng và kích thước nám, tàn nhang nhưng không điều trị được tận gốc.

Các phương pháp này đều phụ thuộc vào bác sĩ điều trị. Liệu trình điều trị sẹo thâm từ 2-4 lần, tuỳ thuộc vào mức độ sẹo thâm của từng người mà bác sĩ sẽ xác định liệu trình thích hợp. Ngoài ra, chúng ta phải duy trì mỗi tuần ít nhất một lần để cung cấp đủ lượng dưỡng chất cần thiết cho làn da.

Sử dụng sản phẩm thoa ngoài da - Đây là phương pháp đơn giản, mang hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên, để điều trị các vấn đề về da như: sạm, nám, sẹo thâm do mụn…, bạn cần sử dụng Vitamin C nguyên chất với hàm lượng cao vì các chế phẩm thoa ngoài da thông thường chỉ có tác dụng cải thiện da sáng khỏe. Trong đó, Vitamin C nguyên chất được các nhà khoa học chứng minh nhờ vào những hiệu quả sau: chống oxy hóa cao, tăng tạo collagen, ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin từ đó làm mờ vết thâm và làm đầy sẹo lõm, duy trì sự đàn hồi, săn chắc cho vùng da tổn thương, ngăn ngừa lão hoá…

Để đạt hiệu quả cao, bạn nên sử dụng đều đặn với liều lượng 1 - 2 giọt mỗi lần và thoa đều lên vùng da cần điều trị, 2 lần mỗi ngày (sáng và tối). Bên cạnh đó, Vitamin C là thành phần khó ổn định và thẩm thấu qua da, do đó bạn cần lựa chọn sản phẩm của công ty dược, phẩm uy tín chứa Vitamin C nguyên chất với độ ổn định cao, dễ thẩm thấu.

(Nguồn: Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam)