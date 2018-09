Các phương pháp giảm béo được yêu thích trong năm mới

Bắt kịp với sự phát triển công nghệ của thế giới, những phương pháp giảm béo được chị em áp dụng tại Việt Nam cũng có nhiều thay đổi.

Plank chính là bài tập bụng không yêu cầu bất cứ thiết bị hỗ trợ nào.

Luyện tập giảm béo không yêu cầu thiết bị

Các phương pháp giảm béo không yêu cầu các thiết bị phòng tập như máy chạy, máy tập tạ ngày càng được chú ý..., mở đầu với bài tập Plank tại nhà rất nổi tiếng thời gian qua.

Việc luyện tập này chú trọng vào việc rèn luyện sức bền và cơ bắp bằng những bài tập đơn giản nhưng hiệu quả. Hơn nữa còn rất tiện lợi vì có thể tập tại nhà và tự tập theo các video clip trên mạng Internet mà không cần người hướng dẫn. Đây là sự lựa chọn đặc biệt phù hợp với những người phụ nữ không có thời gian tới phòng tập.

Sự du nhập của hai môn thể thao mới là Boxing và Pilates

Boxing (đấm bốc) là môn thể thao giảm béo hiệu quả vì đòi hỏi sự vận động của toàn bộ cơ thể, ngay cả hệ tim mạch và các bộ phận khác đều phải làm việc với cường độ cao, nhờ thế giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng.

Pilates cũng là một dạng luyện tập tương tự như Yoga nhưng lại đặc biệt chú trọng vào các hệ cơ. Pilates tổ hợp các bài tập có động tác chậm rãi làm cơ căng ra trong thời gian tương đối dài nhằm đạt được mục đích tiêu hao năng lượng của từng bộ phận trên cơ thể

Với khả năng cập nhật thông tin nhanh nhạy của người dùng, chị em sẽ được chứng kiến sự du nhập của nhiều phương pháp và chế độ ăn kiêng được xây dựng bởi các chuyên gia bác sĩ người nước ngoài.

Các phương pháp thể dục và chế độ ăn kiêng nước ngoài sẽ ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Giảm béo tự nhiên kết hợp công nghệ cao

Bên cạnh các tập luyện và ăn kiêng để giảm béo, chị em đang dần hướng tới các phương pháp giảm béo an toàn ứng dụng công nghệ cao. Các phương pháp này có khả năng mang lại hiệu quả khả quan trong khoảng thời gian ngắn và còn được đánh giá an toàn với sức khỏe do nguyên tắc không phẫu thuật, không cần ăn kiêng và không dùng thuốc.

