Ca trẻ hóa da trong 60 phút khiến hàng trăm người bất ngờ

Ngày 16/11, Viện thẩm mỹ Lavender tổ chức sự kiện "Be young again - Trẻ lại lần nữa" - chuyển giao và ứng dụng công nghệ trẻ hóa da Thermage FLX 45 phút - tại TP HCM. Đây là phiên bản mới nhất của phương pháp làm đẹp từ Mỹ. Xem toàn cảnh sự kiện. Trong chương trình, chị Hiền Khánh - khách mời may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên để trải nghiệm Thermage FLX miễn phí ngay trên sân khấu. Toàn bộ quá trình trị liệu được tường thuật trực tiếp trên màn hình lớn để khán giả có thể theo dõi và chứng kiến hiệu quả của công nghệ mới.