Ca sĩ Thùy Dương đẹp hơn sau phẫu thuật hàm hô

Thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ Thùy Dương đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn khi hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Thùy Dương theo đuổi dòng nhạc dân ca. Cô từng song ca cùng Phương Mỹ Chi trong ca khúc "Nỗi buồn mẹ tôi" nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh giọng hát ngọt ngào sâu lắng, Thùy Dương luôn cảm thấy tự ti với khuyết điểm là nụ cười thiếu cân xứng do hô hàm.

Nữ ca sĩ từng sở hữu gương mặt kém duyên với nụ cười thiếu cân đối.

Tự tin hơn với gương mặt đẹp nhờ phẫu thuật hàm hô

Vì phần hàm ở trên và dưới chưa được cân xứng, Thùy Dương không thể tự tin tươi cười cũng như làm giảm đi sự rạng rỡ khi đứng trên sân khấu. Sau nhiều lần suy nghĩ và tham khảo ý kiến từ bạn bè, cô đã tìm đến Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam để nhận sự tư vấn của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, người giàu kinh nghiệm về phẫu thuật hàm hô.

Ca sĩ Thùy Dương cho biết cô sợ đau và lo lắng việc chỉnh hô phải cắt hàm, nhổ răng. Nhưng sau khi nhận được sự tư vấn kỹ càng của bác sĩ và trực tiếp trải nghiệm, cô hài lòng với quyết định của mình. Gương mặt cô trở nên hài hòa, cân đối hơn rất nhiều. Thùy Dương cho biết: "Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ từ bác sĩ Tú Dung, tôi tự tin hơn với ước mơ được đứng trên sân khấu của mình".

Ca sĩ Thùy Dương tự tin với gương mặt xinh đẹp sau phẫu thuật hàm hô.

Phẫu thuật hàm hô và những điều chưa biết

Được xem là kỹ thuật tiên tiến và hiệu quả khắc phục các yếu điểm của những công nghệ niềng răng, phẫu thuật hàm hô có thể xử lý triệt để tất cả mọi vấn đề liên quan đến tình trạng hô do hàm. Hô hàm là trường hợp mà hàm trên hoặc hàm dưới đưa ra trước quá nhiều so với tỷ lệ bình thường và do đó không thể niềng răng để khắc phục được. Điểm nổi bật ở công nghệ này là thực hiện chỉ trong một lần có thể mang lại kết quả như ý, người bệnh sẽ không cần phải niềng răng hay tiến hành lại nhiều lần.

Nữ ca sĩ duyên dáng trong tà áo dài.

Trước khi phẫu thuật, người bệnh sẽ được gây mê nhẹ để rơi vào trạng thái vô cảm. Chuyên gia sẽ thực hiện cắt tiền đình hàm, nhổ 2 răng số 4 để tạo khoang trống rồi thực hiện đường cắt phẫu thuật đi qua 2 khe răng nhổ dọc trên cung xương hàm, đẩy lùi hàm trên về phía sau và cố định lại xương hàm bằng nẹp vít kim loại. Hình dáng hàm sẽ được giữ chắc chắn, cố định không bị lệch, trật.

