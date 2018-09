Bóc tách nhân mụn dưới da bằng tảo sống

Chỉ bằng một liệu trình trị liệu với tảo sống, nhân cồi mụn dưới da được bóc tách và triệt tiêu.

Mụn tuy không ảnh hưởng nặng đến sức khỏe nhưng lại gây thẩm mỹ, dẫn đến sự thiếu tự tin trong giao tiếp. Nếu điều trị không đúng cách, mụn sẽ để lại sẹo thâm, lõm, rỗ… Mụn thường xuất hiện ở lứa tuổi từ 13 đến 25 và có thể kéo dài sang các độ tuổi khác. Nguyên nhân có thể là do da nhờn do tăng bài tiết chất bã ở vùng mặt, nhiễm trùng, viêm nang lông do vi khuẩn, thay đổi nội tiết… Ngoài ra còn có các tác nhân khác như yếu tố thần kinh (stress, mất ngủ…), tác động tiêu cực của môi trường (thay đổi thời tiết, gió, bụi, nóng bức…) hoặc do rối loạn tiêu hóa, ăn đồ cay nóng, lạm dụng các chất kích thích.

Mụn gây mất thẩm mỹ nếu không được điều trị đúng cách.

Mụn ẩn dưới da hay còn gọi là mụn chìm, mọc ở dưới bề mặt da chứ không trồi lên. Mụn ẩn thường mọc thành từng cụm khiến da sần sùi, rất dễ dàng lây lan sang vùng da xung quanh và khó trang điểm. Nếu xử lý sai cách sẽ làm mụn bị viêm nặng hơn, dẫn đến mụn khó trị và khả năng xuất hiện lỗ chân lông to, sẹo thâm, vết thâm rất cao.

Trị mụn bằng tinh chất thiên nhiên an toàn và hiệu quả.

Với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, tinh thể Silic tảo sống dưới dạng các hạt mềm mịn li ti có độ kết dính cao, có tác dụng làm bong lớp tế bào chết, bụi bẩn trên bề mặt da. Từ đó, các tinh chất làm sạch sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa quá trình hình thành và cuốn đi các nhân cồi mụn dưới da hiệu quả. Đây là dòng sản phẩm an toàn với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Chỉ cần một liệu trình khuôn mặt bạn sẽ được thổi bay sạch bong đám nhân cồi mụn chi chít dưới tầng sâu lớp biểu bì và ngăn ngừa tái phát, bạn dễ dàng sở hữu một làn da tươi tắn, mịn màng, đầy sức sống.

Hiệu quả sau điều trị: triệt tiêu mụn tận gốc, tăng độ săn chắc; kháng viêm, giảm sưng, ngăn ngừa tái phát mụn; làm sáng da, bảo vệ da khỏi tia cực tím gây hại; tái tạo tế bào da, cải thiện nếp nhăn.

Khách hàng trước và sau khi điều trị mụn bằng tảo biển. Xem thêm tại đây.

