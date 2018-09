Bộ sưu tập hình xăm khủng của Miley Cyrus

Sau cái chết của chú chó cưng Floyd vào tháng 4/2014, mới đây Miley Cyrus đã xăm hình "người bạn bạn thân" vào mạn sườn trái cùng dòng chữ "With a Little Help from My Fwends" bao xung quanh giống như chiếc huân chương ấn tượng. Nữ ca sĩ rất cưng chiều chú chó này và cảm thấy vô cùng buồn khi Floyd chết vì bị chó sói cắn.