Bổ sung vitamin nuôi dưỡng làn da

Cũng như em bé, làn da luôn cần được chăm sóc, bảo vệ, do vậy, chị em phải bổ sung những món ăn, thức uống tốt để da khỏe đẹp mỗi ngày.

Khi bạn ăn uống đủ chất và hấp thụ tốt, làn da sẽ luôn khoẻ mạnh. Ngược lại, khi bỏ bữa hoặc không chăm sóc, da bạn sẽ trở nên xấu, nhăn, tái nhợt, xỉn màu… Những món "khoái khẩu" của da bao gồm nhóm thực phẩm thịt cá, các loại cá giàu omega 3, omega 6 như cá thu, cá ngừ... Đây là những thực phẩm cần thiết để làm chậm quá trình lão hoá da.

Thứ hai là nhóm rau, củ, quả. Chị em nên chú ý tới các loại rau sẫm màu, nhiều lá như cải xoong, chân vịt, bắp cải… vì các loại rau này giàu chất chống ôxy hóa và vitamin, giúp duy trì sự tươi mát cho làn da. Các loại củ nhiều tinh bột, protein và các dưỡng chất như khoai lang, khoai tây, cà rốt, củ cải đường, tỏi, gừng, nghệ… cũng giúp da luôn khoẻ mạnh, chống lại tác nhân gây hại. Các loại trái cây nhiều vitamin như cam quýt, đu đủ, dừa, nho, bơ… sẽ giúp cho da mịn màng hơn.

Thứ ba là nhóm hạt và tinh dầu. Các loại đậu, lúa mạch, lúa mì, hạnh nhân và các loại tinh dầu như dầu dừa, dầu ô liu, mật ong… là món khoái khẩu của làn da. Nhóm thức ăn này giúp hoà tan vitamin E từ các loại thức ăn, giúp da hấp thu tốt hơn.

Da cũng cần được "uống" nước, sữa đầy đủ và bổ dưỡng. Sữa là nhóm thực phẩm nuôi dưỡng da từ bên trong cũng như bên ngoài. Trong sữa có 87% nước, 3,9% chất béo, 4,9% đường lactose, 3,5% chất đạm, 0,7% khoáng chất và sinh tố. Sữa có thể uống, rửa mặt hoặc làm mặt nạ tốt cho da. Nước là phần tất yếu không thể thiếu trong cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên uống nước đóng chai hoặc nước lọc ở dạng tinh khiết, loại trừ nước có ga hoặc nước tăng lực. Bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày để giúp cơ thể đào thải độc tố, lưu thông máu, giữ cho làn da căng, mịn màng không bị khô. Ngoài ra, trà cũng là loại thức uống giải nhiệt và làm chậm quá trình lão hoá da.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tuân thủ đầy đủ các nhóm thức ăn và thức uống nêu trên vì nhiều lý do. Vì vậy, bổ sung bằng các vitamin E, A, C là việc cần thiết với phụ nữ. Vitamin E thiên nhiên là dưỡng chất thiết yếu, có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, bảo đảm độ ẩm tối ưu và cải thiện làn da, đồng thời, làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin A giúp tăng đề kháng, làm giảm nếp nhăn, duy trì sự tươi trẻ và khỏe mạnh cho da. Vitamin C giúp loại bỏ nguyên nhân gây lão hoá da từ sâu bên trong.

Khi được bổ sung thêm các loại vitamin trên, làn da của bạn sẽ luôn khỏe mạnh, tươi trẻ. Hiện nay, trên thị trường có vitamin thiên nhiên dạng viên nang có tác dụng sâu, trực tiếp từ bên trong và an toàn khi uống mỗi ngày. Liều dùng viên nang vitamin E thiên nhiên là 400 đơn vị một ngày, viên nén vitamin C là 500-1000 mg một ngày.

