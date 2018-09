Bổ sung vitamin C cho làn da

Uống Vitamin C viên KK đúng liều lượng mỗi ngày có tác dụng tăng cường sản xuất collagen, làm mờ các vết nám, tàn nhang, từ đó giúp da trắng sáng tự nhiên.

Khi tế bào da không đủ sức chống chọi lại các tác hại của tia cực tím thì các hắc tố melamin đươc hình thành tạo ra các vết sạm nám, đốm nâu, không đều màu và làm cho làn da bị xấu đi. Việc che chắn bảo vệ da bằng khẩu trang hoặc kem chống nắng khi ra ngoài chỉ giúp bạn tránh đươc độ phản chiếu trực tiếp của tia tử ngoại trong thời gian cố định.

Đối với chị em phụ nữ sau khi sinh, cho con bú, tiền mãn kinh, mãn kinh… ở những vùng nách, bẹn, da thường bị thâm đen sần sùi, giải pháp bôi kem hay sữa tắm trắng ít có tác dụng vì nguyên nhân liên quan đến sự mất cân bằng hormone gây rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra, tình trạng căng thẳng lâu ngày, mất ngủ, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, lạm dụng mỹ phẩm, thiếu hụt lượng collagen trong cơ thể cũng là những nguyên nhân gây ra sạm, nám.

Nhằm giúp phái đẹp cải thiện tình trạng trên, Công ty Cổ phần Hóa học Vitamin Nhật Bản đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Vitamin C viên KK. Hàm lượng C cao (2000mg) được chiết xuất từ rau, củ, quả của thiên nhiên kết hợp với các phụ gia cần thiết sẽ là một giải pháp cho làn da của bạn. Uống Vitamin C viên KK đúng liều lượng mỗi ngày sẽ giúp da bạn hạn chế tác hại do tia cực tím gây ra, giảm sự hình thành hắc tố melamin, giúp tăng cường sản xuất collagen, xóa mờ các vết nám, tàn nhang, cháy nắng, rộp đỏ da, làm da sáng, trắng hồng một cách tự nhiên. Ngoài ra, còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, bổ sung dưỡng chất cần thiết trong các trường hợp: cơ thể mệt mỏi, thể lực suy yếu sau và trong cơn bệnh, khi già yếu…

Sản phẩm đã được Cục an toàn thực phẩm chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam. Để bảo vệ người tiêu dùng tránh mua nhầm hàng nhái, hàng giả, khách hàng nên lưu ý trên mỗi sản phẩm đều có dán tem chống hàng giả của Bộ Công an, trên tem có in rõ tên sản phẩm và nhà nhập khẩu, hoặc liên hệ trực tiếp để đươc tư vấn và hướng dẫn.

(Nguồn: Javimex Corporation)