Bổ sung collagen giúp phụ nữ trẻ hơn

Nhiều phụ nữ dù bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn giữ được làn da tươi mới như tuổi đôi mươi nhờ biết cách bổ sung collagen.

Collagen là một loại protein chiếm khoảng 70% cấu trúc da và được phân bố chủ yếu ở lớp hạ bì. Loại protein có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất và là yếu tố quyết định sự săn chắc, mịn màng, độ đàn hồi của da.

Các nguyên bào sợi là các nhà máy sản xuất collagen và đây là chìa khóa cho sự trẻ trung trong lớp hạ bì. Tuy nhiên, tuổi tác làm giảm sản xuất collagen. Điều này làm cho lớp hạ bì bị mất tính đàn hồi, dẫn đến hình thành nếp nhăn và da bị chảy xệ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài hoặc cường độ cao, năng lượng có trong tia UV có thể tấn công các tế bào trong lớp hạ bì, sản sinh ra các gốc tự do, gây phá hủy sợi collagen.

Giảm lượng collagen dẫn đến làn da bị nhăn nheo, chảy xệ và mất tính đàn hồi.

Bạn có thể bổ sung collagen bằng thực phẩm: theo các chuyên gia dinh dưỡng thì các loại quả giàu vitamin C là chất trung gian quan trọng trong việc sản xuất và bảo vệ collagen. Do vậy bạn gái muốn có một làn da như ý thì nên tăng cường các loại thực phẩm như trái cây họ cam quýt, bông cải xanh, ớt chuông, rau lá sẫm màu quả việt quất, dâu tây, cà chua… để được cung cấp vitamin C đầy đủ hàng ngày cho da chắc khỏe. Các loại rau có màu xanh đậm trong bữa ăn hằng ngày không chỉ giúp quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn mà chúng còn giúp cho quá trình sản xuất collagen xảy ra nhanh hơn. Đặc biệt, các sản phẩm từ đậu nành có chứa genistein - một hợp chất giúp sản xuất collagen. Bên cạnh đó, thực phẩm giàu omega-3 là một chất giúp cho da bạn có được sự đàn hồi cao do nó cung cấp collagen cho cơ thể. Việc bổ sung các chất béo axit omega 3 sẽ giúp da được dẻo dai và đàn hồi cao. Omega-3 này có nhiều trong cá hồi và các loại dầu cá khác như cá mòi, cá thu, cá trích… Ngoài ra, nguồn thực phẩm có màu đỏ như tôm, thịt, cá hồi… chứa nhiều astaxanthin. Phân tử này là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ màng tế bào và các mô khỏi bị tổn thương…

Cá hồi giàu omega 3- một chất giúp cho da bạn có được sự đàn hồi cao do cung cấp collagen cho cơ thể.

Duy trì cân nặng: nếu muốn đảm bảo lượng collagen và giữ da luôn trông căng mịn, trẻ trung bạn không nên giảm cân tùy tiện. Việc tăng và giảm cân quá nhanh có thể khiến da bị chùng nhão và khiến collagen trong da kéo giãn quá mức. Tốt nhất bạn nên duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và lộ trình tập luyện đều đặn, bạn sẽ không chỉ có một cơ thể khỏe đẹp mà còn có được làn da như mong muốn.

Bổ sung các sản phẩm giúp tái tạo collagen tự nhiên bằng tinh chất nhau thai cừu: ngoài những phương pháp trên, bạn cũng có thể chủ động bổ sung collagen cho da bằng những thực phẩm chức năng có chứa nhau thai cừu. Theo các nghiên cứu khoa học, nhau thai cừu giàu các hoạt chất sinh học tự nhiên, và các yếu tố kích thích tăng trưởng tế bào, trong đó phải kể đến "yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi” (FGF). Yếu tố FGF giúp kích hoạt sự tăng trưởng của tế bào nguyên bào sợi và thúc đẩy sửa chữa, tái tạo tế bào. Bằng cách kích hoạt nguyên bào sợi, collagen được tăng lên, da được trả lại tính đàn hồi, từ đó giúp làm mờ nếp nhăn sâu và cải thiện tình trạng da chảy xệ.

Bạn có thể tham khảo và sử dụng viên uống nhau thai cừu Charmlux do công ty CPDP Gia Nguyễn hợp tác nghiên cứu cùng công ty Herbland Australia bào chế. Charmlux là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, chứa tinh chất nhau thai cừu được chiết xuất bằng công nghệ đông khô, kết hợp với các hoạt chất chống lão hóa từ thiên nhiên như dầu hạt nho, dầu hoa anh thảo, coenzym Q10 cùng các dưỡng chất cung cấp vitamin và khoáng chất. Sản phẩm có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và các tác nhân oxy hóa từ môi trường, ngăn chặn sự phá hủy các collagen, duy trì độ đàn hồi và độ căng mịn của da.

Viên nhau thai cừu Charmlux có thể giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể, giúp giảm nếp nhăn, hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang mà không chứa yếu tố hooc môn đem lại cho phụ nữ làn da căng, trắng mịn và tươi trẻ. Phụ nữ từ 25 tuổi có thể dùng sản phẩm với liều ngày 1-2 viên, liên tục 2-3 tháng để suy trì sự tươi trẻ và bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa.

