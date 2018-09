Biến chứng nguy hiểm khi nâng mũi S line sai cách

Mũi bóng đỏ, lệch sống, biến dạng, nhiễm trùng vết thương… là những rủi ro thường gặp nếu thực hiện nâng mũi S line sai cách.

Nâng mũi S line Hàn Quốc là một trong những công nghệ làm đẹp được ưa chuộng hiện nay nhờ khả năng khắc phục các khuyết điểm như mũi thấp, tẹt, mũi hỏng sau phẫu thuật... Phương pháp này còn có thể làm giảm thiểu những biến chứng mũi bóng đỏ, lộ sống, thủng da đầu mũi... mang lại dáng mũi cao đẹp.

Nâng mũi S line đúng kỹ thuật cho dáng mũi cao đẹp tự nhiên.

Tuy nhiên, có không ít trường hợp nâng mũi S line gặp phải biến chứng nguy hiểm do thực hiện sai phương pháp ở những cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, nâng mũi S line là thủ thuật đơn giản và hầu như không để lại sẹo, nhưng, việc ứng dụng sai kỹ thuật có thể khiến mũi gặp biến chứng nặng nề. Dưới đây là một số trường hợp dễ gặp phải nếu nâng mũi sai cách.

Sống mũi bị lệch: Hiện tượng này xảy ra do bác sĩ bóc tách mô tạo khoang không đúng hoặc lệch so với sống mũi thật. Nếu phát hiện sớm, bác sĩ chỉ cần can thiệp nắn, chỉnh nhưng để lâu sẽ phải tái phẫu thuật mũi.

Đầu mũi bị bóng đỏ, lộ sống: Đây là một trong những hiện tượng phổ biến trong nâng mũi S line sai cách. Nguyên nhân chủ yếu là do sống mũi không đặt đúng vị trí phù hợp với xương và vùng da mũi.

Trường hợp mũi bị biến dạng do nâng mũi S line sai cách.

Mũi biến dạng: Nếu bạn thực hiện chỉnh sửa mũi nhiều lần hoặc do bác sĩ can thiệp sâu khiến mũi xơ cứng, việc bóc tách khoang trống sẽ trở nên khó khăn, thậm chí chảy máu kéo dài...

Nhiễm trùng vết thương: Hiện tượng này thường xảy ra khi bạn lựa chọn nâng mũi cấu trúc S line tại những địa chỉ kém chất lượng do thiết bị y tế không đảm bảo điều kiện vô trùng. Ngoài ra, việc bác sĩ chỉ định sai thuốc cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi chỉnh sửa mũi S line.

Bác sĩ Tú Dung cũng khuyến cáo, khi có nhu cầu làm đẹp, bạn cần tìm hiểu kỹ cũng như lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ đảm bảo, có đội ngũ các bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm để thực hiện.

