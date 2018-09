Bích Nguyệt nhận giải 'Dịch vụ trị nám da tốt nhất'

Công nghệ Laser New Tech giúp xóa mờ nám sạm cho làn da trắng sáng tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt lần thứ 4 được vinh danh tại Lễ trao giải Top Brands 2016.

Bích Nguyệt ứng dụng phương pháp trị nám Laser New Tech cho hiệu quả nhanh chỉ sau vài lần trị liệu. Các vết nám biến mất, làn da khôi phục vẻ mịn màng tươi sáng như ban đầu, lỗ chân lông cũng se khít hơn. Laser New Tech sử dụng 3 bước sóng: 532nm, 694nm và 1064 nm. Trong đó, bước sóng 532nm và 1064nm được dùng phổ biến hơn cả trong trị nám. Nếu như bước sóng 532nm có thể trị được nám tại lớp thượng bì của da thì bước sóng 1.064nm có khả năng đi sâu và tác động đến cả những gốc nám ở lớp hạ bì, hút bỏ chân nám, ngăn chặn khả năng tái phát.

Khách hàng trước và sau khi trị nám tại Bích Nguyệt.

Bên cạnh đó, bước sóng 1064nm ít bị phân tán và không gây xâm lấn, do đó đây là bước sóng được các chuyên gia khuyên dùng để điều trị nám. Nhờ tác động của các bước sóng, da sau khi trị nám, thâm cũng trở nên căng mọng hơn, trẻ hóa nhẹ nhàng từ sâu bên trong. Laser New Tech được chứng nhận an toàn, hiệu quả nhanh sau một liệu trình, không đau rát. Sau khi trị nám thành công, để duy trì hiệu quả lâu dài, khách hàng sẽ được các bác sĩ da liễu tại Bích Nguyệt tư vấn cặn kẽ về chế độ chăm sóc da, dinh dưỡng sau điều trị để ngăn ngừa khả năng tái phát.

Giải thưởng Top Brands Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt được trao tặng do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Global GTA (Anh quốc) xét duyệt và trao tặng, dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ chức InterConformity (Đức). Đây là một giải thưởng uy tín, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nỗ lực lớn trong hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu, khẳng định được uy tín với đối tác và khách hàng. Đáp ứng được các tiêu chí trên, khẳng định chất lượng dịch vụ trị nám, Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt đã 4 năm liên tiếp nhận giải thưởng (2013 - 2014 - 2015 - 2016) dành cho phương pháp điều trị nám da bằng laser, công dụng chữa trị sạch nám lên tới 95%, hiệu quả ngay lịch trình đầu tiên.

Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt nhận giải thưởng “Dịch vụ trị nám da tốt nhất” lần thứ 4 tại Top Brands 2016.

Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt luôn chú trọng đầu tư chất lượng dịch vụ với hệ thống máy móc công nghệ hiện đại. Vừa qua, thẩm mỹ viện này đã tổ chức thành công 2 buổi hội thảo trị nám với sự góp mặt của hàng trăm khách hàng thực tế. Đây là cơ hội để Bích Nguyệt giới thiệu đến khách hàng công nghệ trị nám và phác đồ trị liệu mới đã được ứng dụng thành công.

Hàng trăm khách hàng tham dự Hội thảo trị nám do Bích Nguyệt tổ chức vào tháng 12/2015.

Trong buổi hội thảo sắp tới với chủ đề “Tri ân khách hàng - Sẻ chia cơ hội điều trị nám” được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 28/5 tại khách sạn Pullman số 40 Cát Linh - Hà Nội, Bích Nguyệt sẽ áp dụng nhiều ưu đãi để tri ân khách hàng luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt)