Uống nước chanh mật ong vào buổi sáng vừa giúp giảm cân vừa làm sạch mụn

Một ly nước ấm pha với chanh và mật ong là món đồ uống giúp giảm cân tự nhiên hiệu quả nhất.

Uống nước ấm, mật ong và chanh pha lẫn rất tốt cho sức khỏe. Nước ấm giết chết các vi khuẩn hoặc làm cho nó trở nên vô hại. Chanh và mật ong có tính chất kháng khuẩn, là chất chống oxy hóa rất tốt cho làn da cũng như sức khỏe.

Chanh và mật ong có tính chất kháng khuẩn, là chất chống oxy hóa rất tốt cho làn da cũng như sức khỏe cơ thể.

Một quả chanh được khoảng 3 thìa nước cốt, chứa 11 calo, rất giàu vitamin C, cung cấp tới 21% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho nam giới và 25% cho nữ giới. Không chỉ ngăn ngừa bệnh ung thư, tim mạch và lão hóa, vitamin C còn hỗ trợ mục tiêu giảm cân bằng cách đốt cháy nhiều chất béo. Trong khi đó, mật ong giàu chất chống oxy hóa, tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể đáng kể khi bạn tiêu thụ thường xuyên. Khi đó, khả năng cơ thể đốt cháy chất béo cũng tăng lên, nhờ vậy cân nặng sẽ giảm một cách tự nhiên.

1. Tốt cho tiêu hóa

Nước cốt chanh cùng một chút mật ong giúp loại bỏ độc tố ra khỏi dạ dày hiệu quả. Nếu bạn ăn khuya hoặc ăn nhiều dầu và chất béo, chanh và mật ong sẽ giúp bạn làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới. Chanh chứa nhiều khoáng chất và vitamin, giúp gan sản xuất mật, hỗ trợ tiêu hóa. Nước chanh ấm rất tốt cho sự vận động tạo phân của ruột, là đồ uống được Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyên dùng cho bệnh nhân ung thư. Nước chanh giúp thải bỏ các chất không cần thiết cũng như độc tố ra khỏi cơ thể.

2. Là thức uống giải độc và hoạt động như thuốc lợi tiểu

Thức uống này không chỉ giúp đào thải độc tố trong cơ thể mà còn hoạt động như thuốc lợi tiểu. Như thế, đường tiết niệu của bạn sẽ luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.

Một ly nước ấm pha với chanh và mật ong là món đồ uống giúp giảm cân tự nhiên hiệu quả nhất.

3. Giúp giảm cân

Nhiều người đã và đang uống nước chanh với mật ong kết hợp với chế độ ăn uống chừng mực để giảm cân.

4. Điều trị táo bón

Theo The Health Site, chuyên gia dinh dưỡng Naini Setalvad (Ấn Độ) cho biết hỗn hợp này hỗ trợ tiêu hóa, làm chuyển động nhu ruột nhẹ nhàng hơn và ngăn ngừa táo bón.

5. Điều trị mụn

Uống nước chanh mật ong vào sáng sớm giúp kiểm soát mụn trứng cá hiệu quả. Bạn sẽ cảm nhận được rõ rệt hiệu quả của nó sau 2-3 tuần uống đều đặn. Chất chống oxy hóa và đặc tính kháng khuẩn trong chanh và mật ong có tác dụng làm sạch da hữu hiệu.

6. Làm đẹp da

Dù bôi trực tiếp lên mặt hay uống với nước, mật ong và chanh đều là 'liều thuốc' tuyệt vời cho làn da. Nó làm sạch dầu nhờn trên da, đồng thời giúp làm trắng và giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa.

7. Bảo vệ hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh

Uống nước chanh với mật ong vào sáng sớm đặc biệt có lợi cho mùa lạnh và mùa cúm. Chanh và mật ong không chỉ có đặc tính kháng khuẩn mà còn giàu chất chống oxy hóa, cùng với vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, rất tốt cho cơ thể.

Công thức pha nước chanh mật ong: Một ly nước ấm khoảng 500 ml pha cùng 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh.

Lưu ý: - Công thức pha nước chanh mật ong: Một ly nước ấm khoảng 500 ml pha cùng 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh. - Nên uống hay sau khi ngủ dậy, lúc bụng còn đói. - Người có tiền sử bệnh dạ dày nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi uống.

Vienne (tổng hợp)