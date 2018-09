Top 10 mỹ phẩm dưỡng da luôn 'cháy hàng' tại Hàn Quốc

Freshly Juiced Vitamin C Serum, Klairs Với 5% vitamin C nguyên chất, hàm lượng lý tưởng tránh phản tác dụng, dòng serum tập trung vitamin C của Klairs này có khả năng trị thâm, làm sáng da và chống lão hóa. Bạn có thể nhỏ trực tiếp lên da hoặc thấm qua bông trước khi dùng kem dưỡng ẩm, hoặc trộn thẳng vào kem dưỡng ẩm. Giá: 23 USD (khoảng 510.000 đồng).