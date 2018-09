Thỏi son đỏ giá 8 USD phù hợp với mọi màu da

Thử nghiệm trên các sắc da khác nhau, Revlon Super Lustrous Love Is On Lipstick lên màu đậm và sắc nét, chất son mịn, có chút dưỡng, thích hợp khi sử dụng mùa đông. Đặc biệt, thỏi son này mang hương thơm ngọt ngào như những viên kem trái cây. Revlon Super Lustrous Love Is On Lipstick có giá bán 8 USD (khoảng 180.000 đồng).