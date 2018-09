Thiếu ngủ là nguyên nhân khiến bạn ăn vặt liên tục

Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy, thiếu ngủ có thể làm tăng 45% cảm giác thèm ăn vặt, đặc biệt là các món nhiều đường và tinh bột.

Thiếu ngủ làm tăng cảm giác thèm ăn

Khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ sản xuất ra một lượng lớn hormone ghrelin, gây ra cảm giác thèm ăn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người ngủ 5 tiếng mỗi ngày có lượng hormone ghrelin cao hơn 14,9% so với những người ngủ 8 tiếng.

Thiếu ngủ khiến bạn ăn bao nhiêu cũng vẫn thấy đói.

Cũng trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, những người ngủ 5 tiếng mỗi ngày có hàm lượng hormone gây cảm giác no leptin thấp hơn 15,5% so với những người ngủ đủ 8 tiếng. Chính vì không có cảm giác no nên bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn nhu cầu thực sự của cơ thể.

Thiếu ngủ khiến bạn mệt mỏi, thèm đồ ăn vặt

Nghiên cứu của Đại học Chicago cho kết quả, thiếu ngủ khiến bạn thèm đồ ăn vặt hơn. Những người thiếu ngủ có xu hướng tiêu thụ thêm 300 calo đồ ăn vặt với hàm lượng chất béo cao. Thiếu ngủ khiến bạn mệt mỏi, kiệt sức, liên tục có nhu cầu nạp thêm năng lượng, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ thừa.

Một số mẹo đơn giản giúp bạn ngon giấc hơn

Uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

- Tạo một thói quen trước khi ngủ như tắm nước nóng, ngồi thiền hoặc uống một cốc sữa ấm để gửi thông điệp đến não bộ rằng đã đến thời gian đi ngủ.

- Nếu thường xuyên thức khuya, hãy tập lên giường sớm 15 phút mỗi ngày, cho tới khi thời gian ngủ mỗi đêm đạt từ 7 - 8 tiếng.

- Không ăn 2 tiếng trước khi đi ngủ vì đi ngủ với dạ dày căng phồng vừa không tốt cho sức khỏe, vừa khiến bạn dễ thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh.

- Không sử dụng các thiết bị điện tử 30 phút trước khi đi ngủ. Ánh sáng từ các thiết bị điện tử đã được chứng minh là có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Vienne (theo Prevention)