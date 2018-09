Tắm trắng phục hồi da sau mùa nắng

Tháng 9 là thời điểm phù hợp để xử lý tình trạng da đen sạm, loang lổ, thô ráp… sau mùa nắng.

Bác sĩ Vũ Ngọc Quý - chuyên gia da liễu tại hệ thống spa của Diva Mỹ Linh (Saigon Smile Spa) cho biết, mặc dù nhiều khách hàng đã có biện pháp bảo vệ, che chắn từ bên ngoài, tia cực tím UV cường độ cao trong mùa nắng vẫn tác động sâu vào lớp biểu bì, làm các tế bào da suy yếu, kích thích sự tăng trưởng melanin tạo ra các sắc tố đen, gây hiện tượng sạm da. Thông thường, theo cơ chế tự nhiên, da muốn hồi phục bằng cách sản xuất tế bào mới thay thế tế bào tổn thương sẽ mất khoảng thời gian vài tháng nhưng có trường hợp da sậm màu duy trì mãi mãi. Giải pháp lúc này là sử dụng các trị liệu làm trắng da khoa học và chuyên biệt, cho hiệu quả nhanh chỉ sau 5-10 buổi.

Làn da sạm đen, loang lổ sau mùa nắng là tình trạng chung của nhiều người.

Tùy tình trạng da sạm màu sau mùa nắng và nhu cầu từng người, Saigon Smile Spa sẽ tư vấn liệu pháp phù hợp để mang lại hiệu quả. Saigon Smile Spa có hơn 10 liệu pháp làm trắng da khác nhau, từ tắm trắng toàn thân cho đến làm trắng da dành riêng cho mặt, làm trắng chuyên biệt từng vùng... đều đi theo định hướng an toàn, tự nhiên từ Nhật Bản. Trong số đó, liệu pháp ưu việt và được nhiều khách hàng lựa chọn là tắm trắng và làm trắng da mặt công nghệ Takano Nhật Bản.

Trị liệu làm trắng da mặt Takano Nhật Bản sử dụng loại mặt nạ "kim châm" độc đáo tạo ra các đường đi nhỏ, giúp các dưỡng chất thẩm thấu vào tế bào da một cách trọn vẹn. Khả năng thẩm thấu này được chứng minh gấp 200 lần so với thông thường. Vì vậy, liệu pháp này phù hợp để cải thiện nhanh tình trạng da mặt sạm đen sau mùa nắng. Trong khi đó, để xử lý tình trạng sạm đen da toàn thân, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản lại sử dụng công nghệ Nano được chứng minh giúp thẩm thấu thần dược vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống.

Á hậu Mrs.World Thu Hương thường xuyên sử dụng các liệu pháp làm trắng da công nghệ Nhật Bản để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da. Xem thêm những sao Việt nâng hạng nhan sắc nhờ tắm trắng tại đây.

Nhờ việc kịp thời sử dụng các trị liệu làm trắng da chuyên nghiệp, chỉ 5-10 buổi thực hiện, làn da đen sạm, thô ráp sau mùa nắng sẽ trở nên trắng hồng và mịn màng rõ rệt. Chi tiết các liệu pháp làm trắng da cao cấp Nhật Bản được nhiều khách hàng yêu thích, xem tại đây.

Hai đồng sở hữu hệ thống Saigon Smile Spa - Diva Mỹ Linh và ca sĩ Lưu Hương Giang cũng sử dụng các liệu pháp làm trắng da ngay tại hệ thống spa của mình để thay đổi diện mạo.

Nhân dịp khai trương spa thứ 9 của Saigon Smile Spa, trong tháng 9 này, Diva Mỹ Linh và ca sĩ Lưu Hương Giang dành tặng tất cả khách hàng tới sử dụng các dịch vụ tắm trắng và làm trắng da công nghệ Nhật Bản quà tặng trị giá 4 triệu đồng. Đăng ký tại đây để nhận quà.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)