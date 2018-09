Số đo vòng một của phụ nữ Việt thuộc nhóm nhỏ nhất thế giới

Trên bản đồ size ngực của phụ nữ toàn thế giới do Target Map giới thiệu, nhóm phụ nữ châu Á và Phi nằm trong nhóm có cup ngực A hoặc B.

Bản đồ size ngực của phụ nữ vòng quanh thế giới do Target Map giới thiệu dựa trên số liệu được công bố trên tạp chí The Journal of Female Health Sciences. Một nhóm các nhà khoa học đã tập hợp và phân tích vòng một của gần 400.000 phụ nữ từ 108 quốc gia, không tính những người đã phẫu thuật nâng ngực, đang mang thai và đang cho con bú. Phép đo được thực hiện thực tế hoặc kiểm tra qua ảnh chụp 3D.

Bản đồ size ngực của phụ nữ vòng quanh thế giới do Target Map giới thiệu.

Theo kết quả này, phụ nữ có vòng một lớn nhất đến từ các quốc gia Nga, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan. Size ngực trung bình của phụ nữ tại đây lớn hơn cup D. Phụ nữ Pháp, Ý, Anh và Úc nằm trong nhóm có vòng ngực trung bình là cup C.

Phụ nữ Việt Nam có cup ngực trung bình nhỏ hơn cỡ A và thể tích trung bình là 121 ml

Nhóm các quốc gia đến từ khu vực châu Phi và châu Á có số đo vòng một nhỏ nhất thế giới, trung bình là cỡ A và B. Đặc biệt, size ngực của phụ nữ Đông Nam Á thường là A hoặc thậm chí nhỏ hơn A.

Về mặt thể tích, ngực của phụ nữ Mỹ da trắng cũng lớn nhất - trung bình là 1.668 ml. Trong khi đó, phụ nữ châu Á thường nhỏ hơn 200 ml. Phụ nữ Việt Nam có cup ngực trung bình nhỏ hơn cỡ A và thể tích trung bình là 121 ml (so với Singapore là 126 ml, Hàn Quốc là 144 ml).

Vienne (tổng hợp)