Kết quả bình chọn tuần thứ hai cuộc thi 'Queen of the spa'

Thí sinh Bùi Thị Lan Anh, số báo danh 138, là người được bình chọn nhiều nhất trong tuần tiếp theo, với số điểm 513.

Tuần thứ hai cuộc thi, ban tổ chức tiếp tục nhận được lượng lớn hồ sơ gửi về với 60% hợp lệ. So với tuần trước, tuần này lượng thí sinh tham gia tăng đột biến. Các người đẹp đều bày tỏ sự hứng thú khi được dự sân chơi sắc đẹp đặc biệt.

Hàng nghìn lượt nhắn tin bình chọn cho các thí sinh thông qua hệ thống tin nhắn và vote bằng VNE. Ở tuần thứ hai này, người đẹp Bùi Thị Lan Anh mang số báo danh 138, nhận được số lượt bình chọn cao nhất với 513 điểm.

Bùi Thị Lan Anh, 26 tuổi, cao 1m56, sở hữu khuôn mặt khả ái, hiện sinh sống và làm việc ở Quảng Ninh, Việt Nam. Người đẹp chia sẻ mới bén duyên với make-up ba năm. Cô tham gia cuộc thi với mong muốn được sang Hàn Quốc để học hỏi, giao lưu với chị em, bạn bè cùng ngành nghề. "Tôi hy vọng chiến thắng trong tuần hai này sẽ giúp mình được nhiều người biết đến hơn nữa, công việc thuận lợi để sớm mở riêng một spa chuyên làm về phun xăm và cửa tiệm make-up. Sau khi ổn định, tôi dự định sang Thụy Sĩ - nơi bạn trai đang sinh sống, làm việc để nâng cao tay nghề", người đẹp tiết lộ.

Thí sinh Bùi Thị Lan Anh là người có số lượng bình chọn cao nhất trong tuần thứ hai của cuộc thi 'Queen of the spa'.

Vòng sơ khảo vẫn tiếp tục diễn ra từ nay cho đến ngày 26/2. Độc giả quan tâm có thể bình chọn cho các thí sinh ở tuần tiếp theo. Chương trình bình chọn được chia hai giai đoạn. Giai đoạn một diễn ra trong 5 tuần từ ngày 23/1 đến ngày 26/2.

Độc giả tham gia sẽ lựa chọn các thí sinh Việt Nam có profile đăng trên website của cuộc thi tại địa chỉ https://ngoisao.net/queenofthespa#thisinh theo hai hình thức nhắn tin điện thoại hoặc bấm like trực tiếp trên trang. Sau mỗi tuần, kết quả cũ sẽ được xóa bỏ, các thí sinh sẽ được bình chọn lại trong những tuần tiếp theo.

Giải thưởng mỗi tuần cho giai đoạn một là 5 suất quà (mỗi suất một voucher trị giá 2 triệu đồng của Áo dài Việt Phượng) dành cho độc giả bình chọn đúng thí sinh, có số dự đoán gần đúng nhất và thời gian bình chọn sớm nhất.

Giai đoạn hai diễn ra trong 5 tuần, từ ngày 5/3 đến 9/4, cũng là phần bình chọn danh hiệu Nữ hoàng Ảnh (Giải thưởng Nữ hoàng Ảnh do Hệ thống thẩm mỹ quốc tế Thiên Khuê tài trợ). Độc giả sẽ bình chọn cho các thí sinh Việt Nam lọt vào bán kết cuộc thi (theo kết quả chính thức của Ban tổ chức). Kết quả bình chọn sau mỗi tuần sẽ được xóa bỏ, các thí sinh được bình chọn lại từ đầu nhưng hệ thống vẫn lưu kết quả từng tuần để trước chung kết tìm ra tổng lượt bình chọn của mỗi thí sinh sau cả 5 tuần.

Kết quả bình chọn thí sinh được yêu thích nhất mỗi tuần sẽ được công bố vào sáng thứ ba hàng tuần. Chi tiết về cách thức bình chọn, độc giả xem tại đây.

Nữ hoàng ngành làm đẹp 2018 (Queen of the Spa 2018) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho các cô gái đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp hoặc yêu thích và muốn phát triển trong ngành làm đẹp. Các thí sinh tham dự có độ tuổi từ 18 đến 40, tốt nghiệp THPT và cao từ 160 cm trở lên, đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Queen of the Spa do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) và DIVA Beauty tổ chức. Báo Ngoisao.net là đơn vị hỗ trợ truyền thông. Vòng sơ loại diễn ra từ 25/1 đến 1/3. Vòng bán kết và chung kết gồm 70 thí sinh sẽ diễn ra từ 10/4 đến 13/4, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Partyum ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Thu Ngân