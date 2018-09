'Hot mom' U40 bật mí bí quyết có vòng eo nhỏ hơn Ngọc Trinh

Hoàng Dung khiến nhiều mẹ bỉm sữa trầm trồ ngưỡng mộ với vòng hai chỉ 55 cm.

Hoàng Dung được biết đến như một "tay chơi" hàng hiệu của đất Hà thành. Cô sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu hoành tráng không kém cạnh các sao nữ hàng đầu của showbiz Việt. Hoàng Dung hiện là gương mặt hot trên mạng xã hội, liên tục gây sốt với những hình ảnh xinh tươi, phong cách thời trang sành điệu. Trang cá nhân của Hoàng Dung thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng. Mới đây, "hot mom" 37 tuổi đăng ảnh khoe vòng eo 55 cm, nhỏ hơn cả người đẹp "vòng eo 56" Ngọc Trinh, khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục.

Hoàng Dung vui vẻ chia sẻ bí quyết giữ dáng do cô tự đúc kết và trải nghiệm thành công. "Tạng người tôi dễ tăng cân, không kiềm chế là béo lên trông thấy. Tôi từng đọc cuốn sách Burn the fat, feed the muscle của Tom Venuto, thấy có nhiều thông tin hữu ích. Chìa khóa của việc giảm cân, giữ dáng là phải kết hợp cả chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm túc", Hoàng Dung nói.

Chị Hoàng Dung với nhan sắc tươi trẻ, vòng eo 'con kiến' đáng ngưỡng mộ.

Một số bí quyết cơ bản mà mẹ hai con này đúc kết sau khi đã sở hữu vòng eo đáng mơ ước:

1. Không ăn uống kiêng khem một cách hà khắc vì điều này sẽ khiến bạn bị suy nhược cơ thể và không theo được chiến dịch giảm cân lâu dài. Đồng thời, cơ thể khi bị bỏ đói sẽ dễ rơi vào tình trạng thèm ăn, dẫn tới ăn một cách vô độ sau một thời gian kiêng khem.

2. Tạo thói quen ăn uống hợp lý

+ Chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn nhiều lần trong ngày thay vì nhịn vài bữa rồi lại ăn một bữa hoành tráng.

+ Phải hiểu về lượng calories trong thức ăn để tính toán lượng số lượng calories nạp vào hợp lý. Có thể ban đầu bạn sẽ không quen nhưng dần dần sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

+ Phải hiểu đâu là "thức ăn xấu" đâu là "thức ăn tốt" đối với việc tăng cơ, giảm mỡ. Khi đã nằm lòng những kiến thức này, tự bản thân bạn sẽ hình thành thói quen ăn uống tránh xa các thực phẩm không có lợi cho mục tiêu của mình.

+ Phải xây dựng kế hoạch ăn uống trong ngày ở những tuần đầu khi mới thực hiện. Ví dụ, viết hẳn ra ngày ăn mấy bữa, mỗi bữa ăn những gì, số lượng bao nhiêu… sau đó mua đồ ăn và chia hộp nhỏ ra, ăn đúng như kế hoạch. Sau này quen rồi thì không cần lên kế hoạch, tự bản thân đã hình thành thói quen rồi.

Trứng, các loại hạt và nước ép hoa quả rất tốt cho việc giảm cân.

+ Đôi khi do công việc phải đi tiếp khách hoặc do thích ăn món gì đó mà cảm thấy bữa đó mình ăn hơi nhiều thì bữa sau tự động giảm xuống. Quan trọng hơn là không được cảm thấy "tội lỗi", cứ coi như đó là điều hết sức bình thường. (Chứ thấy tội lỗi quá xong lại nghĩ "Thôi, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất" thì "toi" luôn kế hoạch lâu dài).

+ Tránh tối đa thức ăn có đường, mỡ, tinh bột nhưng không có nghĩa là không bao giờ ăn. Vẫn có thể ăn một chút nhưng luôn có ý thức tránh.

+ Ăn các loại hạt như hạt điều, macca, walnuts…, uống nhiều nước ép hoa quả. Có thể xay hoa quả với các loại thực phẩm chức năng, hoặc xay với các loại củ quả sấy khô bổ dưỡng cho cơ thể. Nhớ kiểm tra kỹ lượng calories và thành phần của chúng.

3. Ngưỡng hài lòng đối với cơ thể

Tất nhiên ai cũng muốn có vóc dáng hoàn hảo nhưng mỗi người có giới hạn nhất định về cơ thể. Khi cảm thấy vóc dáng đã ở mức tương đối, khó có thể giảm cân thêm thì nên duy trì những gì đã đạt được.

Bà mẹ hai con khoe chỉ số vòng eo 55 cm và cân nặng 47,1 kg.

"Hiện tại số đo của tôi là: chiều cao 1m65, nặng 47,1kg, 3 vòng 87-55-88. Tôi nghĩ đó là giới hạn của mình rồi nên không phấn đấu giảm thêm nữa. Vài năm trở lại đây, vóc dang của tôi ổn định ở mức này, thỉnh thoảng có lên, xuống một chút nhưng tôi điều chỉnh lại rất nhanh nhờ thói quen ăn uống như trên", Hoàng Dung nói.

Giang Anh