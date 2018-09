Gợi ý màu son cho phái đẹp ngày thu

Những màu son hot trong mùa thu có mặt trong bộ sưu tập M.O.I (Makr over image) của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chất son đặc, mịn, dễ tán lên môi và có độ bám tốt, thiết kế sang trọng và không gây khô môi. Set 6 màu son gồm: HNH's Red (đỏ thuần), Destiny (đỏ gạch), Girl's Night (đỏ nâu trầm), Keep Me In Love (hồng san hô neon), My Baby (hồng baby) và What Is Love (hồng cam nude) đang được bán tại Store Ngôi Sao với ưu đãi giảm giá 23%.