Bác sĩ khuyên bạn nên vươn vai thường xuyên bởi 9 lợi ích tuyệt vời cho cơ thể

Điều trị hội chứng đau cổ do sử dụng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ Sự bùng nổ của điện thoại và các thiết bị thông minh cầm tay dẫn đến tình trạng người sử dụng thường xuyên bị đau mỏi cổ do liên tục cúi đầu. Vài năm gần đây, thuật ngữ 'Text-neck syndrome' được đặt ra để chỉ những người bị đau cổ do sử dụng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ. Tổn thương ban đầu chỉ dừng ở trạng thái nhức mỏi nhưng nếu để lâu, bạn có thể phải đối mặt với những tổn thương khớp vĩnh viễn. Các bác sĩ khuyên rằng sau mỗi 30 phút sử dụng điện thoại, hãy bỏ điện thoại xuống và đưa hai tay lên cao khỏi đầu.