9 cách dùng chanh để nâng cao sức khỏe và làm đẹp da

Làm giảm sẹo mụn Chanh rất giàu vitamin C và axit citric, giúp điều trị mụn cám và sẹo mụn hiệu quả. Vitamin C tăng cường sản xuất collagen và giữ cho làn da mịn màng và khuyến khích sự hình thành các tế bào da mới. Nhờ đặc tính tẩy trắng tự nhiên mà nước chanh có thể làm sáng các vết thâm do mụn để lại. Trộn nước cốt chanh với dầu dừa nguyên chất, thoa lên vùng da có sẹo mụn sẽ giúp làm mờ sẹo.