8 cây mascara được săn lùng nhiều nhất

Too Faced Better Than Sex Mascara Too Faced Better Than Sex Mascara có chứa tinh chất collagen dưỡng mi và polymer tạo màn giúp chống vấy bẩn, lâu trôi cả ngày dài. Thành phần peptide đặc biệt không những giúp hạn chế mi gãy rụng, mà còn đạt được màu sắc ấn tượng. Giá tham khảo: 23 USD (khoảng 450.000 đồng).