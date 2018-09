7 loại phấn phủ 'siêu' kiềm dầu giá mềm

The Face Shop Face it Radiance Powder Pact Phấn phủ Face it Radiance Powder Pact vừa có chỉ số chống nắng cao SPF50+, PA++, lại vừa có tác dụng che khuyết điểm, hút dầu. Lớp bột mỏng mịn giúp che phủ nhẹ, dưỡng ẩm tốt, mang đến vẻ đẹp tự nhiên. Giá tham khảo: 17,5 USD (khoảng 350.000 đồng).