6 nguyên liệu tự nhiên giúp trị mụn đầu đen dứt điểm

Mật ong nguyên chất, than hoạt tính, đất sét... là những nguyên liệu tự nhiên giúp đánh bay mụn đầu đen hiệu quả.

Chanh và mật ong nguyên chất

Mật ong thô chưa qua xử lý (raw honey) có chứa lượng enzim cao giúp chống oxy hóa, kháng khuẩn hiệu quả, còn chanh tươi có có khả năng loại bỏ tế bào chết. Bạn hãy nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào mật ong nguyên chất, trộn đều, thoa lên vùng da bị mụn đầu đen. Để khoảng 15 phút, rửa mặt lại bằng nước ấm. "Kiên trì với cách này sẽ giúp giảm lượng dầu thừa, bã nhờn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, từ đó giảm tải vi khuẩn gây mụn", bác sĩ Cangello chia sẻ.

Kén tằm

Kén tằm đang ngày một phổ biến trong công cuộc làm đẹp của chị em. Thành phần chính của kén tằm gồm fibroin và sericin, hai loại protein thường có trong mỹ phẩm, kem trị mụn. Sau khi ngâm kén tằm trong nước cho nở, dùng chúng chà xát nhẹ nhàng lên da. Cách này giúp loại bỏ các chất gây tắc nghẽn lỗ chân lông, ngăn chặn sự hình thành mụn mới đồng thời khiến cồi mụn mềm, dễ bị bật ra ngoài hơn. Bạn có thể tham khảo kén tằm của hãng CosRx với giá bán khoảng 6 USD (khoảng 140 nghìn đồng).

Sữa và gelatin

Trộn một thìa bột gelatin cùng một chén sữa tươi, sau đó đem đun nóng trong lò vi sóng khoảng 10 giây, bạn sẽ có một hỗn hợp dạng sệt, có độ dính giúp giải quyết vấn đề tắc nghẽn lỗ chân lông. Hãy bôi hỗn hợp này lên vùng da bị mụn đầu đen và để khô trong khoảng 30 phút, sau đó bóc lớp mặt nạ này ra. Các chất bụi bẩn sẽ đi ra cùng lớp mặt nạ.

Than hoạt tính

Than hoạt tính có khả năng lấy đi bã nhờn, mụn cám, mụn đầu đen, thải độc… nên được sử dụng nhiều trong các sản phẩm trị mụn. Bạn có thể tham khảo mặt nạ than hoạt tính 3 bước của Nhật Bản với giá bán khoảng 14 USD (hơn 300 nghìn đồng). Sau khi rửa mặt với nước ấm và sử dụng chất làm mềm bã nhờn đi kèm sản phẩm, bạn hãy thoa lớp than hoạt tính lên da. Để khô, bóc lớp mặt nạ và rửa sạch mặt. Sau đó sử dụng toner đi kèm để cân bằng lại đổ ẩm, giúp se khít lỗ chân lông.

Baking soda

Nhờ tính sát trùng, chống viêm nhẹ của baking soda nên nguyên liệu này có thể dùng để trị mụn. Nếu bận rộn, bạn chỉ cần hòa nước và baking soda sau đó thoa đều lên vùng da mụn, massage nhẹ nhàng khoảng 10 phút rồi rửa sạch là được. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp baking soda cùng mật ong, sữa tươi… để tăng hiệu quả.

Đất sét

Trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, đất sét được biết đến với khả năng loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông. Ngoài cách mua các loại mỹ phẩm có chứa đất sét bạn cũng có thể tìm mua loại bột đất sét chuyên để làm đẹp sau đó hòa với nước tạo thành dung dịch dạng sệt, đắp lên vùng da bị mụn đầu đen. Sau khoảng 10 phút, rửa sạch mặt lại với nước và thoa toner để cấp ẩm cho da.

