6 bộ kem dưỡng da sang chảnh, đắt đỏ bậc nhất thế giới

Kem dưỡng da Sulwhasoo Timetreasure Renovating Cream EX có giá gần 10 triệu đồng.

Sulwhasoo Timetreasure

Sulwhasoo Timetreasure.

Dòng sản phẩm Sulwhasoo Timetreasure là một giải pháp chống lão hóa toàn diện lấy cảm hứng từ sức sống của cây thông đỏ. Chiết xuất DAA được tìm thấy trong thông đỏ với khả năng chăm sóc da ưu việt có thể giải quyết những vấn đề lão hóa, đồng thời đẩy mạnh quá trình phục hồi da, trả lại nét thanh xuân. Tích hợp công nghệ mới sử dụng DAA trong thành phần, dòng sản phẩm Timetreasure giúp hiện thực hóa mong muốn tìm lại nét thanh xuân tự nhiên cho làn da. Riêng sản phẩm kem dưỡng Timetreasure Renovating Cream EX đã có giá lên tới 420 USD (khoảng 9,7 triệu đồng).

Chanel Sublimage

Chanel Sublimage.

Sublimage là dòng sản phẩm chăm sóc da tinh túy nhất của Chanel. Kem chống lão hóa toàn diện với tinh chất Vanilla Planifolia PFA đậm đặc quý hiếm lấy từ hoa và trái của cây Vanilla Planifolia vùng Madagascar hoạt động thông minh dựa theo nhu cầu của từng làn da. Kem dưỡng da Sublimage La Crème Texture Supreme có giá bán tại Việt Nam là 9.724.000 đồng.

The History of Whoo Hwanyu

The History of Whoo Hwanyu.

The History of Whoo được xem là thương hiệu cao cấp nhất nhì xứ sở kim chi nhờ sử dụng những thành phần quý hiếm và lâu đời chỉ được dùng cho bậc vương hậu thời xưa. Bộ sản phẩm Hoàn Lưu Cao - Hwangy được xem là kiệt tác về đông y hoàng cung, mang đến hiệu quả vượt trội trong việc trẻ hóa, đồng thời tối ưu hóa việc bổ sung các thành phần dinh dưỡng bị mất đi của da. Chỉ riêng sản phẩm kem dưỡng da Hwanyu Go Cream đã có giá lên tới 15 triệu đồng.

Guerlain Orchidee Imperiale

Guerlain Orchidee Imperiale.

Guerlain ban đầu chỉ là nhà sản xuất nước hoa nhưng giờ đây, trải qua năm thế hệ, thương hiệu này đã trở thành một trong những nhà sản xuất mỹ phẩm nổi danh. Bộ sưu tập Orchidee Imperiale là dòng sản phẩm đắt tiền nhất của Guerlain. Serum nằm trong bộ sưu tập này có giá 474 USD (khoảng 10 triệu đồng), kem dưỡng ẩm với thành phần chính được chiết xuất từ hoa phong lan, có thể giải quyết tất cả các dấu hiệu lão hóa và giúp làn da rạng rỡ hơn chỉ sau một tháng có giá 410 USD ( khoảng 9,5 triệu đồng).

Cle de Peau La Creme

Cle de Peau La Creme.

Cle de Peau được xây dựng dựa trên các phương pháp khoa học tiên tiến của Nhật Bản kết hợp với sự sang trọng của Pháp. Cle de Peau được thành lập từ năm 1982 và vẫn luôn đứng đầu trong thị trường làm đẹp thế giới. Hầu hết các sản phẩm đều từ 250 USD (khoảng 5,7 triệu đồng) trở lên. Riêng kem dưỡng da La Creme với khả năng tái tạo da, mang đến kết cấu da săn chắc và tỏa sáng từ bên trong có giá bán tại Việt Nam là 21.390.000 đồng.

La Prairie Cellular Cream Platinum

La Prairie Cellular Cream Platinum.

Khởi phát từ một spa chuyên chống lão hóa ở Thụy Sĩ vào năm 1978, La Prairie đã mang đến một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp làm đẹp. Thương hiệu này đi tiên phong trong việc áp dụng nghiên cứu tế bào để chống lão hóa da với công nghệ Complex Cellular độc quyền. Trong những năm qua, thương hiệu đã sử dụng những thành phần như ngọc trai, trứng cá muối và thậm chí là vàng tinh khiết để tạo ra các sản phẩm làm đẹp cao cấp nhất. Kem dưỡng da Rejuvenating Cream nằm trong bộ sản phẩm cao cấp Cellular Cream Platinum có giá lên tới 1.370 USD (khoảng 31,5 triệu đồng).

Vienne (tổng hợp)