5 tạo hình tóc gây sốt trong các phim truyền hình Hàn Quốc hè năm nay

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa của nhân vật 'Thư ký Kim' đã tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc.

Park Min Young trong phim 'Thư ký Kim sao thế'

Để xây dựng hình ảnh một cô thư ký chuyên nghiệp, Park Min Young được tạo hình tóc đuôi ngựa buộc cao, buông lơi một lọn tóc mái nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt. Kiểu tóc này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng những người mê phim Hàn.

Lee Sung Kyung trong phim 'About Time'

Nhân vật của Lee Sung Kyung là một diễn viên nhạc kịch, vì vậy, tạo hình của cô được ví như 'nữ thần'. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ kết hợp với phần mái lưa thưa mang đến vẻ đẹp vừa mong manh vừa quyến rũ.

Hwang Jung Eum trong phim 'The Undateables'

Nhân vật của Hwang Jung Eum trong phim "The Undateables" có tính cách hài hước, có phần thô lỗ, lại xuất thân là vận động viên bơi lội nên tạo hình của cô hướng tới hình ảnh trẻ trung, năng động. Mái tóc bob ngắn, uốn cụp làm nổi bật khuôn mặt có nhiều biểu cảm sinh động của nữ diễn viên.

Jin Ki Joo trong phim 'Come and hug me'

Là diễn viên chính trong bộ phim tâm lý tình cảm nên tạo hình của Jin Ki Joo mang vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng. Cô để mái tóc xoăn dài kết hợp với mái bằng chấm lông mày.

Seo Ye Ji trong phim 'Lawless Lawyer'

Vào vai một nữ luật sư mạnh mẽ, coi trọng nữ quyền nên nhân vật của Seo Ye Ji được tạo hình tóc ngắn màu đen buông xõa tự nhiên. Phần mái bằng lưa thưa giúp nữ diễn viên trông trẻ trung hơn.

