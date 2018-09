5 loại mỹ phẩm 'siêu' tiện lợi không thể thiếu khi đi du lịch

Dầu gội khô, nước tẩy trang là những món đồ gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian làm đẹp khi đi xa.

Khi du lịch, công tác, bạn thường không có nhiều thời gian làm đẹp như ở nhà. Các món mỹ phẩm đa năng, gọn nhẹ là lựa chọn hợp lý nhất.

Dầu dưỡng tóc

Bạn có thể không dùng dầu xả, mặt nạ hay ủ tóc vài ngày, tuy nhiên không thể thiếu dầu dưỡng tóc. Dầu dưỡng giúp bổ sung độ ẩm và tạo độ bóng ngay sau khi gội, cũng có thể phục hồi cấp tốc khi tóc khô xơ.

Nước tẩy trang

Nước tẩy trang micellar là bí quyết làm đẹp nổi tiếng của phụ nữ Pháp. Với khả năng thấm hút bụi bẩn và tạp chất, chỉ vài giọt nước tẩy trang thấm đều trên bông có thể giúp bạn vệ sinh da mặt kĩ càng mà không cần rửa lại bằng nước.

Chỉ cần một lọ nước tẩy trang nhỏ xinh của The Face Shop, Avène hay Dior, bạn có thể yên tâm để lại kem tẩy trang và sữa rửa mặt ở nhà khi đi du lịch.

Dầu gội khô

Không mất công gội, xả, sấy khô và tạo kiểu, dầu gội khô sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chăm sóc tóc. Chỉ cần chia tóc thành nhiều lớp mỏng, xịt thẳng vào chân tóc, dùng ngón tay dàn đều bột trên da đầu và để ngấm từ từ, bạn sẽ có một mái tóc sạch sẽ chỉ trong 5-10 phút.

Nên dùng dầu gội khô sau khi tạo kiểu, trước khi ra ngoài trời nóng hay vận động mạnh, dầu gội khô sẽ giúp thấm bớt dầu tiết ra trên da đầu, giúp tóc phồng, dày dặn hơn.

Kem dưỡng đa năng

Kem dưỡng đa năng chiết xuất từ thiên nhiên thường thân thiện với nhiều bộ phận của cơ thể. Một hộp kem hay gel từ dầu dừa, lô hội sẽ giúp bạn xử lý rất nhiều vấn đề, từ môi nẻ, da khô, cháy nắng tới tóc chẻ ngọn.

Kem nền tổng hợp

Nếu chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, bạn có thể bỏ qua kem lót, BB cream, phấn phủ… và dùng kem nền tổng hợp để thay thế. Một trong những sản phẩm bán chạy nhất của The Body Shop là dòng All in one Face Base có thể mang lại lớp trang điểm hoàn hảo, không hại da.

Quỳnh Trang