5 lầm tưởng nhiều người giảm cân mắc phải

Ăn một lát bánh mì hay chút cơm vào tối muộn không quá ảnh hưởng đến cân nặng của bạn mà còn giúp ngủ ngon hơn.

Ăn đêm là nguyên nhân tăng cân

Chuyên gia dinh dưỡng, đại diện Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng tại Mỹ - Alissa Rumsey cho biết tiêu thụ một chút đồ ăn nhẹ, ít calo có thể giúp bạn ngủ ngon hơn mà không quá ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Vì vậy trong trường hợp quá đói, bạn có thể ăn một vài miếng táo, bông cải xanh luộc, một lát bánh mì, hay một chút cơm mà không cần quá lo lắng về việc tăng cân.

Không ăn hoa quả chứa nhiều đường

Người đang tuân thủ chế độ giảm cân luôn được khuyến khích ăn các loại trái cây có hàm lượng đường thấp như kiwi, bơ, dâu tây... Tuy nhiên, cũng không vì thế mà bạn phải cắt bỏ hoàn toàn những loại trái cây thơm ngon khác có chứa nhiều đường như nho, cherry, dưa hấu... Hãy giữ khẩu phần ăn ở mức cân bằng, không ăn bất kỳ thứ gì quá nhiều là được.

Thực vật không cung cấp đủ protein

Protein là thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với việc hình thành cơ bắp. Hầu hết các chế độ giảm cân đều khuyến khích tăng cường protein nhằm tăng cơ, giảm mỡ. Tuy nhiên, nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có thịt hay trứng mới cung cấp protein cho cơ thể. Hạt diêm mạch (quinoa), các loại đậu, trái bơ, hạt hạnh nhân... cũng chứa nguồn protein dồi dào, tốt cho sức khỏe.

Cà phê không tốt cho cân nặng

Cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn có thể hỗ trợ bạn giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách. Sử dụng cà phê vào buổi sáng giúp tăng quá trình trao đổi chấy, đốt cháy calo. Tuy nhiên, thói quen thêm sữa, đường hay kem vào cà phê vô tình cung cấp thêm cho cơ thể lượng calo không hề nhỏ vì vậy nếu đang trong quá trình giảm cân hãy cố gắng giảm dần lượng đường, sữa.

Mật hoa agave syrup tốt hơn đường

Mật hoa agave là một chất làm ngọt tự nhiên được cho là có thể thay thế cho đường bởi có chỉ số glucose thấp. Tuy nhiên, lượng fructose trong mật hoa agave còn cao hơn so với đường, chất này tuy không làm tăng đường huyết nhưng nếu tiêu thụ nhiều có thể dẫn đến kháng insulin, tích tụ đường trong máu nên bạn cũng cần kiểm soát tốt nếu đang sử dụng chất làm ngọt này.

Duk Sun (Theo Eat This Not That)