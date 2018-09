4 tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ gây rúng động trong năm 2016

Chấp nhận đụng dao kéo, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với những biến chứng đáng sợ có thể gặp phải như mặt mũi biến dạng, suy giảm trí nhớ.

1. Cô gái Hàn Quốc phẫu thuật mũi hỏng

Chiếc mũi của Kim Min Joo gặp biến chứng sau phẫu thuật.

Kim Min Joo (33 tuổi), mắc bệnh viêm mũi nên tìm đến một bệnh viện chuyên về tai mũi họng để chữa trị. Tại đây, cô được khuyên nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để có chiếc mũi cao, đẹp hơn. Sau ca phẫu thuật, Kim khá hài lòng với chiếc mũi của mình. Vậy nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô gái trẻ bắt đầu phải hứng chịu đau đớn bởi những biến chứng, tác dụng phụ của ca phẫu thuật. Cô bắt đầu khó ngủ khi không thể hít thở bình thường. Những vết phồng rộp cũng bắt đầu hình thành, mủ rỉ cả ra khỏi lỗ mũi. Tình hình của Kim ngày càng nghiêm trọng khi phần xương sống mũi của cô bị gãy. Cuối cùng, Kim phải tìm đến một bệnh viện uy tín khác để tiến hành phẫu thuật lần hai. Tại đây, các bác sĩ đã phải dùng phần da trên trán để đắp vào phần mũi đang gãy hỏng của cô.

Cô vô cùng hối hận vì quyết định bồng bột của mình.

2. Người mẫu Thái Lan méo mặt, bỏng cằm

Người mẫu Thái Lan công khai khuôn mặt biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ để cảnh báo những cô gái trẻ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đụng dao kéo.

Mong muốn cải thiện nhan sắc để tiến xa hơn trong sự nghiệp người mẫu, Ploynatchaya "Ploy" Siriphatdeejiranon đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chỉnh sửa khuôn mặt song may mắn không mỉm cười với cô. Sau ca phẫu thuật, miệng Ploy bắt đầu bị cong lệch, xương gò má không còn liên kết với những bộ phận xung quanh và có một vết bỏng dưới cằm. Các bác sĩ thừa nhận vết bỏng trên mặt Ploy là do sai sót trong quá trình sử dụng dụng cụ phẫu thuật. Thời gian sau đó, Ploy đã phải ra vào bệnh viện để chữa trị rất nhiều lần nhưng gương mặt cô chẳng hề khá hơn.

3. Ca sĩ Hoàng Tôn mặt biến dạng sau phẫu thuật mũi

Hoàng Tôn công khai chia sẻ về biến chứng mà anh gặp phải sau khi phẫu thuật mũi và cằm.

Hoàng Tôn công khai việc đã phẫu thuật thẩm mỹ và gặp phải biến chứng đáng sợ. Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Về mũi: bị sưng to và lâu, hơn 4 tháng rồi mà vẫn còn bị to, không thon, đầu mũi thì bị đỏ lên và nổi mạch máu. Về cằm: cũng sưng rất to và lâu, mình đã dùng filler để nhìn liền với mặt hơn, các bạn có thể thấy cằm nhìn rất dài, không hài hòa với mặt. Đến giờ vẫn có cảm giác cộm, khó chịu...".

4. Kiều nữ Hà Nội suy giảm trí nhớ vì 'nghiện' dao kéo

Mai Lệ Huyền, 25 tuổi, sống ở Hà Nội, đã sửa mũi, bơm botox để có chiếc cằm V-line, nhấn mí, tiêm gọn hàm, bơm môi hình trái tim, lăn kim làm đẹp da, tắm trắng... với chi phí lên tới cả trăm triệu đồng. Ban đầu, Huyền khá hài lòng với thành quả nhưng chỉ vài tháng sau, cô cảm thấy sức khỏe giảm sút. Các bộ phận chỉnh sửa bắt đầu xuống cấp. Đầu tiên là chiếc mũi trông thô, gồ ghề hơn, cảm giác nhức ở vách ngăn mũi khiến cô thường xuyên chảy nước mũi, đau đầu, hắt hơi liên tục. Chiếc cằm sau khi tiêm botox trông thon gọn hơn hẳn, khi dừng tiêm thì da chảy xệ mất độ đàn hồi và méo xệch. Còn đôi môi Huyền bơm filler pha silicon ở một tiệm làm đẹp gần nhà, đến nay silicon vón thành từng cục bên trong môi. Cô phải đến bệnh viện nạo lấy silicon rất đau đớn. Da mặt sau khi lăn kim cũng chỉ đẹp được một thời gian ngắn rồi lại trở về bình thường, không kéo dài hiệu quả như lời quảng cáo. Điều khiến Huyền lo lắng là trí nhớ giảm sút, không thể nhớ rõ được như trước đây. ''Không biết do thuốc gây mê hay giảm đau mà em hay bị đãng trí, không còn thông minh sáng suốt như trước. Bây giờ chỉ cần suy nghĩ một lúc lại bị đau đầu'', cô gái kể.

Vienne (tổng hợp)