3 bí quyết làm đẹp 'truyền miệng' bạn nên ngừng tin tưởng

Tỉa tóc hoàn toàn không giúp tóc mọc nhanh hơn như bạn vẫn tưởng.

Thoa kem làm thu nhỏ lỗ chân lông

Không có loại kem nào có thể làm thu nhỏ kích thước lỗ chân lông.

Lỗ chân lông to khiến da dễ phát sinh mụn, tiết nhiều dầu, kém đẹp... là nỗi "ám ảnh" của rất nhiều chị em, khiến họ chi rất nhiều tiền cho các sản phẩm làm đẹp được quảng cáo có khả năng làm se khít lỗ chân lông. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu đều khẳng định, lỗ chân lông là một phần cấu trúc tự nhiên của da, có những người sinh ra đã có cấu trúc lỗ chân lông to hơn bình thường, tình trạng này rất khó khắc phục. Một số người có kích thước lỗ chân lông bị giãn nở do quá trình phát sinh mụn, da tiết quá nhiều dầu bị tắc nghẽn có thể cải thiện cơ bản bằng cách làm sạch sâu. Một giải pháp khác là sử dụng kem dưỡng da chống lão hoá, giúp đẩy nhanh quá trình sản sinh collagen, chất này giúp tăng cường kết cấu da, cải thiện phần nào kích thước lỗ chân lông.

Tỉa tóc thường xuyên giúp tóc dài nhanh hơn

Tỉa tóc hoàn toàn không giúp tóc mọc nhanh hơn như bạn vẫn tưởng.

Các chuyên gia khẳng định, tỉa tóc giúp loại bỏ phần tóc hư tổn, khiến mái tóc gọn gàng và đẹp mắt hơn nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì với việc kích thích mọc tóc. Tóc mọc nhanh hay chậm là do quá trình chân tóc hấp thụ dinh dưỡng từ da đầu nên việc tỉa ngọn tóc không ảnh hưởng gì đến quá trình này. Để tóc mọc nhanh hơn, bạn cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như biotin, keratin, vitamin A, B6, D... thông qua thực phẩm hàng ngày hoặc các viên uống bổ sung.

Trị mụn bằng kem đánh răng

Kem đánh răng không phải liều thuốc trị mụn 'thần thánh' như lời đồn.

Nhiều người truyền tai nhau mẹo dùng kem đánh răng để trị mụn vì họ tin rằng trong kem đánh răng có chứa các thành phần kháng khuẩn, có công dụng trị mụn. Sự thật là kem đánh răng hoàn toàn không chứa chất kháng khuẩn, trị mụn mà nó chỉ làm mất cân bằng pH trên da, khiến da khô, bớt tiết dầu, ban đầu có thể khiến tình trạng da mụn do dầu thuyên giảm nhưng nếu dùng lâu dài, kem đánh răng có thể làm da dị ứng, hay tệ hơn là nhiễm trùng. Để trị mụn, bạn nên dùng các sản phẩm đặc trị có chứa axit salicylic và vệ sinh da đúng cách.

Theo Marie Claire