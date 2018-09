12 màn 'lột xác' giúp đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Chương trình truyền hình trực tế 'Let me in' đã giúp cho những cô gái có hoàn cảnh khó khăn cải thiện ngoại hình, thay đổi cuộc sống.

"Let me in" là show truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Các nhân vật được chọn lựa tham gia chương trình là những người có khiếm khuyết về ngoại hình, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tham gia "Let me in" là cơ hội để họ "lột xác", nhờ đó mà cuộc sống cũng như công việc được thuận lợi hơn.

Lee Ji Won, bà mẹ trẻ bị hoại tử một bên ngực sau sinh mà không thể tìm ra nguyên nhân. Tham gia chương trình 'Let me in', cô không chỉ được xử lý vùng ngực bị hoại tử, tái tạo ngực mới, mà còn được chỉnh sửa khuôn mặt theo hình mẫu nữ diễn viên Son Ye Jin. Diện mạo mới giúp Lee Ji Won tìm được việc làm. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho Lee Ji Won lên tới gần 1 tỷ đồng, được chương trình chi trả toàn bộ.

Vienne (theo Let me in)