11 thói quen đơn giản giúp bạn đẩy nhanh 'tiến độ' giảm cân

Không xem TV, nghe nhạc khi ăn: Nghiên cứu của Đại học Vermont cho thấy khi giảm một nửa thời gian xem TV, nhóm người thừa cân đã đốt cháy được 119 calo mỗi ngày. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những người ăn trong khi nghe nhạc sẽ hấp thụ một lượng lớn hơn so với những người ăn trong im lặng. Lý do là tâm trí bạn tập trung vào chương trình TV hoặc bản nhạc nên không nhận ra đã ăn đủ no.