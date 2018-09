10 lý do khiến bạn ăn không ngừng nghỉ

1. Khát Lý do đầu tiên khiến bạn luôn thèm ăn có thể là do khát, chứ không phải đói. Cơ thể thường xuyên nhầm lẫn tín hiệu đói và khát, khiến đôi lúc bạn vừa ăn no mà đã thấy đói. Để hạn chế tình trạng này, nên uống đủ nước, đặc biệt là khoảng 1 tiếng sau khi ăn, nên bổ sung một cốc nước đầy.