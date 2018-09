10 loại kem dưỡng da tay vừa tốt vừa hợp túi tiền

Yes To Coconut Protecting Hand & Cuticle Cream Kem dưỡng da tay của Yes To chiết xuất từ dầu dừa, nguyên liệu dưỡng ẩm hàng đầu, giúp khắc phục tình trạng da khô nẻ chỉ trong một thời gian ngắn. Giá tham khảo: 95.000 đồng.