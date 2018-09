10 loại che khuyết điểm được đánh giá cao nhất hiện nay

Make Up For Ever Full Cover Concealer Full Cover Concealer của Make Up For Ever có độ bám cao, che phủ tốt mà không gây bít lỗ chân lông. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, có thể dùng cả cho da có mụn sưng đỏ. Giá tham khảo: 40 USD (khoảng 800.000 đồng).