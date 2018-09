Bí quyết trẻ hóa của chuyên gia làm đẹp 71 tuổi

Lối sống tích cực cộng thêm chăm chỉ massage và dùng lotion là tuyệt chiêu giữ gìn nhan sắc của bà Chizu Saek.

Bà Chizu Saeki được biết đến là chuyên viên làm đẹp hàng đầu tại Nhật Bản. Bà sở hữu những bí quyết chăm sóc cơ thể giúp bản thân luôn trẻ trung với làn da căng đầy. Mặc dù đã qua ngưỡng 70 nhưng bà trông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi. Vào tháng 3/2009, bà đã xuất bản cuốn sách tự viết bằng tiếng Anh mang tên The Japanese Skincare Revolution (tạm dịch: Cuộc cách mạng chăm sóc da kiểu Nhật), và tác phẩm này đã đưa tên tuổi bà vượt ra khỏi lãnh thổ đất nước mặt trời mọc.

Cuốn sách giúp bà Chizu Saeki nổi tiếng vì bí kíp làm đẹp đơn giản.

Trước khi bén duyên với nghề chuyên gia thẩm mỹ, bà Chizu Saeki vốn là một nhân viên bán mỹ phẩm bình thường tại Mỹ. Năm 42 tuổi, bà rơi vào tình trạng bế tắc, mệt mỏi do chồng chết vì ung thư. Việc này khiến tóc bà nhanh chóng chuyển sang màu trắng, quầng thâm mắt xuất hiện, da nhăn nheo nhiều hơn, và chỉ sau một thời gian ngắn, bà dường như già thêm 30 tuổi. Tuy nhiên, lúc này, một người bạn đã nói với bà rằng: "Nếu nhìn thấy hình ảnh của bạn hiện giờ, chắc chắn anh ấy sẽ không vui đâu". Sau đó, bà quay lại Nhật và bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt, sống tích cực và chăm chỉ tìm tòi các công thức dưỡng da.

Phương pháp làm đẹp chủ đạo trong cuốn sách của bà Chizu Saeki là tập trung vào massage da mặt để lưu thông máu và đắp mặt nạ lotion trong ba phút. Các bước thực hiện như sau:

- Chuẩn bị: 4-6 miếng bông mỏng hình vuông, lotion, nước.

- Bước 1: Nhúng toàn bộ bông vào nước sạch, lấy ra, dùng hai lòng bàn tay ép cho nước ra gần hết.

- Bước 2: Xịt lotion vào miếng bông có nước rồi đắp lần lượt lên toàn bộ khuôn mặt. Lưu ý, bạn dùng tay kéo mạnh miếng bông để tạo các lỗ hổng cho mắt và miệng.

- Bước 3: Sau ba phút, bạn gỡ tất cả bông ra.

Video hướng dẫn đắp mặt nạ lotion của bà Chizu Saeki: Video hướng dẫn đắp mặt nạ lotion

Nếu thực hiện biện pháp này mỗi ngày, bạn sẽ cải thiện được hiện tượng da khô ráp, bọng mắt... chỉ sau 7-14 ngày. Bên cạnh đó, áp dụng càng sớm thì hiệu quả đạt được sẽ càng cao. Đàn ông cũng có thể chọn cách này để níu giữ tuổi trẻ.

Theo bà Chizu, các tế bào da có chu kỳ hoạt động trong 28-30 ngày, chính vì thế, con người cần chăm chỉ massage da theo chiều ngang và dọc nhằm giúp máu lưu thông, hỗ trợ việc chống lão hóa. Thêm vào đó, chế độ ăn hợp lý và lối sống lành mạnh với những suy nghĩ tích cực sẽ càng giúp trẻ lâu hơn.

Bà Chizu chăm sóc da mặt cho khách hàng tại salon riêng.

Cùng với việc xuất bản The Japanese Skincare Revolution, bà đã viết hơn 30 cuốn sách nhằm chia sẻ bí quyết làm đẹp bằng tiếng Nhật. Bà Chizu thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình tư vấn sắc đẹp của Nhật Bản và trở thành gương mặt trang bìa đắt giá cho nhiều trang tạp chí làm đẹp trong nước. Ngoài việc đảm nhiệm vị trí chuyên viên quản lý mỹ phẩm cho Dior, bà còn mở công ty riêng mang tên Chizu Corporation và lập một salon chuyên về chăm sóc và dưỡng da ở Tokyo. Các trang báo nổi tiếng quốc tế như The New York Daily News, Reuters, Bella Sugar Online ... đều không ngớt lời khen tặng và đánh giá cao phương pháp chống lão hóa của bà: "Biện pháp này quá đơn giản, hiệu quả và bạn có thể thực hiện được ngay tại nhà".

Bà Chizu tâm sự: "Tôi không thể thay đổi ai. Tôi giúp họ tự thay đổi bản thân mình bằng cách lắng nghe những lời tâm sự, những khó khăn trong cuộc sống của khách hàng, từ đó gợi ý cho họ cách sống lành mạnh hơn, kết hợp chăm sóc da tại nhà".

Lê Hằng