Bí quyết trẻ hóa âm đạo với Laser S-CO2

Công nghệ trẻ hóa âm đạo bằng Laser S-CO2 tại Dahlia Clinic & Spa có thể giúp chị em cải thiện cuộc yêu, hạnh phúc bên bạn đời.

Trẻ hóa âm đạo - bí quyết “giữ lửa” hôn nhân

Trong đời sống vợ chồng, hòa hợp phòng the là vấn đề khó nói nhưng có vai trò quan trọng, bởi nó không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai người. Tuy nhiên, do tuổi tác hoặc sinh nở khiến âm đạo giãn rộng; môi lớn, môi bé của âm đạo phì đại, nhăn nheo, sạm màu… khiến chị em rơi vào tâm trạng tự ti, lãnh cảm khi gần gũi chồng.

Sự ra đời công nghệ trẻ hóa âm đạo Laser S-CO2 thế hệ mới 2016 được xem là bước tiến mới trong lĩnh vực làm đẹp vùng kín. Chỉ sau một liệu trình ngắn, không cần trải qua dao kéo, những khuyết điểm trên cơ thể bạn đều được khắc phục.

Quy trình nhẹ nhàng, không cần phẫu thuật

Phương pháp trẻ hóa vùng kín bằng Laser S-CO2 không cần can thiệp phẫu thuật, chuyên gia thẩm mỹ đưa đầu thiết bị vào trong âm đạo, sau đó điều chỉnh chế độ phù hợp, kết hợp với các thao tác xoay chuyển khéo léo, giúp năng lượng Laser được phân tán đồng đều. Do nguồn năng lượng có cường độ và bước sóng phù hợp nên tập trung tác động, tăng cường độ đàn hồi của ống âm đạo, góp phần cải thiện màu sắc của vị trí môi lớn và môi bé.

Nguyên lý hoạt động thông minh của Laser S-CO2

Quá trình điều trị diễn ra nhẹ nhàng, mỗi khách hàng được chuyên gia thẩm mỹ xây dựng phác đồ điều trị riêng dựa trên tình trạng mỗi người, đảm bảo hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí.

Hiệu quả cao, thực hiện nhanh chóng

Công nghệ Laser S-CO2 thế hệ mới đem lại hiệu quả gấp nhiều lần. Phương pháp này giúp thu nhỏ thành âm đạo, cải thiện tình trạng âm đạo khô rát, giúp vùng kín trở nên săn chắc, sáng bóng. Bên cạnh đó, giải pháp này còn có khả năng tăng khoái cảm, giảm miễn nhiễm, góp phần hỗ trợ tích cực trong điều trị chứng tiểu són, sa tử cung.

Công nghệ đem lại hiệu quả với cả trường hợp ống âm đạo giãn rộng do bẩm sinh, lão hóa hoặc sinh đẻ nhiều; ống âm đạo bị sai lệch cấu trúc do phục hồi sau sinh nở, sa tử hoặc tổn thương vùng âm đạo do tai nạn, chấn thương… Tùy theo độ tuổi cũng như tình trạng lão hóa của âm đạo, bạn chỉ cần thực hiện từ 2 đến 3 lần trị liệu là vùng kín có thể được cải thiện, giúp chị em lấy lại sự tự tin trong đời sống vợ chồng cũng như bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.

Công nghệ làm đẹp vùng kín này đang được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia có nền thẩm mỹ phát triển trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc… và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Hiện nay, Dahlia Clinic & Spa là một trong những thẩm mỹ viện tại Việt Nam được chuyển giao công nghệ thu hẹp, trẻ hóa âm đạo Laser S-CO2 với hệ thống trang thiết bị và đội ngũ kỹ thuật viên điều trị đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Máy Laser S-CO2.

Công nghệ Laser S-CO2 ứng dụng thành công tại Dahlia

Tại Dahlia Clinic & Spa, bạn được thăm khám, tư vấn miễn phí, được điều trị bằng hệ thống máy móc hiện đại, quy trình được thực hiện khoa học theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, giúp khách hàng hài lòng với kết quả đạt được.

Trẻ hóa vùng kín bằng Laser S-CO2 là giải pháp giúp chị em lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

