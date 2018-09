Bí quyết tiêu diệt tận gốc nám và tàn nhang dễ dàng

Được xem là "kẻ thù không đội trời chung" của làn da, nám và tàn nhang không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới nhan sắc mà còn làm mất đi sự tự tin vốn có của phái đẹp.

Nám và tàn nhang là các sắc tố đậm màu do sự gia tăng melanin. Khi nhìn bằng mắt thường, bạn sẽ khó có thể nhận biết chúng khác nhau thế nào, dẫn đến nhiều trường hợp nhầm lẫn và sai hướng điều trị. Do đó, việc phân biệt nám và tàn nhang có vai trò quan trọng giúp phái đẹp trị liệu đúng hướng, khoa học, đảm bảo hiệu quả mà vẫn an toàn cho da.

Phân biệt rõ nám và tàn nhang để có phương pháp điều trị hợp lý cho hiệu quả cao.

Phân biệt nám và tàn nhang

Tuy có cùng nguyên nhân hình thành, nhưng biểu hiện của nám và tàn nhang lại không giống nhau:

Nám da: là những mảng màu không đều hội tụ thành nhiều mảng hoặc đốm trên da, màu sắc từ nhạt tới sậm, có thể là thâm vàng, hơi nâu hoặc sẫm, xám, xanh xám, có biên giới xác định rõ.

Các vị trí nám thường xuyên xuất hiện là hai bên má, môi trên, cằm hoặc trán và những nơi thường xuyên tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Thường người ta chia nám thành ba loại là: nám mảng, nám đốm và nám hỗn hợp. Trong đó, nám đốm hay xuất hiện thành từng nốt như đầu que diêm hai bên gò má, thường đậm và sâu so với nám mảng. Nám mảng lại thường trải rộng hai bên má hoặc trán.

Nám da thường gặp ở tuổi trung niên hay những trường hợp tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, thay đổi hormone, stress… Đồng thời, chúng cũng rất dễ nhận dạng vì có màu sắc đặc trưng, kích thước không nhất định nhưng thường lớn hơn so với tàn nhang.

Quy trình điều chế PRP trong môi trường vô khuẩn ngoại khoa, đảm bảo an toàn, không lẫn tạp chất, không tác dụng phụ.

Tàn nhang: là những đốm bằng phẳng có ranh giới rõ rệt với đường kính từ một đến 5mm, màu nâu sáng hoặc nâu sẫm, hình tròn to bằng đầu đinh ghim, kích thước nhỏ hơn so với nám. Tàn nhang thường nằm riêng lẻ hoặc cũng có thể liên kết với nhau tạo thành mảng đốm và thường xuất hiện trên vùng da mặt không đồng đều, đặc biệt hai bên má và mũi.

Tùy thuộc vào sắc tố da của từng người, tàn nhang có thể có màu nâu sậm hoặc vàng, phân bố không đối xứng, thường tăng nhiều vào mùa nóng và trở nên nhạt màu, thậm chí nhỏ lại khi thời tiết mát mẻ hay mùa lạnh. Khác với nám da, trẻ từ 2 tuổi đã có thể bị tàn nhang và có xu hướng tăng dần ở tuổi trưởng thành, giảm dần khi lớn tuổi. Người sở hữu da thường sẽ dễ bị tàn nhang hơn da khô hoặc da dầu.

Nám, tàn nhang - điều trị sớm, hiệu quả cao

Điều trị nám và tàn nhang khi mới hình thành có hiệu quả cao hơn nhiều so với những trường hợp lâu năm, bởi khi ấy chân nám, chân tàn nhang mới hình thành, mức độ thâm đen chưa nhiều. Ngược lại, nếu để càng lâu, chúng sẽ lan rộng và sậm màu hơn, gây khó khăn trong điều trị, không thể xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, bạn cần phải chữa tận gốc nám và tàn nhang, chứ không nên hời hợt bề ngoài. Các loại hóa mỹ phẩm đặc trị nám thường chỉ tác động được phía bên trên bề mặt mà không thể chạm được tới vùng chân nám, chân tàn nhang sâu bên trong. Thậm chí, nếu lạm dụng mỹ phẩm quá đà, không rõ nguồn gốc, da sẽ bị nhiễm độc nặng, bị lột tẩy và càng dễ khiến nám tái phát trở lại nặng nề hơn.

Công nghệ PRP giúp loại bỏ triệt để tình trạng sạm nám và tàn nhang, tái tạo làn da mịn màng, trắng hồng ít nhất từ 85% trở lên. Hiện công nghệ PRP đang được Dencos Luxury ưu đãi đến 30% chi phí.

Vì nám và tàn nhang có cùng nguyên nhân khởi phát nên để có hiệu quả trị tốt nhất, bạn cần kiểm soát và hạn chế quá trình tổng hợp và hoạt động của hắc tố melanin dưới đáy da.

Melanin được kiềm chế để sản xuất lượng vừa đủ bảo vệ làn da, các vết nám, tàn nhang cũ mất chân sẽ mờ dần và thành tế bào chết. Các vết mới bị khai trừ, giúp da bạn trắng đồng màu một cách tự nhiên. Bạn có thể tìm thấy những hiệu quả này ở công nghệ điều trị nám, tàn nhang "2 trong một" bằng công nghệ trích ly huyết tương giàu tiểu cầu PRP tại Dencos Luxury.

Là phương pháp điều trị nám, tàn nhang hiệu quả cao, PRP hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng tế bào tự thân được trích ly từ máu của chính người được điều trị, đưa vào hệ thống trích lọc để loại bỏ bớt hồng cầu, bạch cầu, chỉ giữ lại tiểu cầu. Thành phần tiểu cầu được bổ sung thêm các yếu tố tăng trưởng sẽ gia tăng hiệu quả điều trị, kiểm soát melanin, thanh lọc các yếu tố gây sạm màu da và tái tạo da.

Với tính chất an toàn và hiệu quả từ công nghệ PRP, những trường hợp nám và tàn nhang tưởng như không thể đẩy lùi nay đã có thể được xóa mờ và cải thiện đáng kể. Làn da sau điều trị trở nên sáng mịn, đều màu, giúp phái đẹp thêm trẻ trung, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống. Xem chi tiết tại đây:

