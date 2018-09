Bí quyết thành công của Á hậu Huyền My

Bên cạnh việc nỗ lực, chăm chút cho kiến thức, tài năng, việc giữ dáng là một trong những bí quyết góp phần vào thành công của Huyền My.

Tuổi thơ mơ mộng, Huyền My thích mèo Hello Kitty, yêu màu hồng, say mê cuốn sách Tôt-tô-chan: Cô bé bên cửa sổ… Ít ai nghĩ rằng, cô gái nhỏ dễ thương, có phần rụt rè này lại trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Huyền My chia sẻ: “Lúc nhỏ, tôi thường xem phim hoạt hình, đọc truyện thiếu nhi và đôi khi tưởng tượng mình là nhân vật chính thông minh, xinh đẹp, sánh vai bên hoàng tử và sống thật hạnh phúc. Tôi đã ước ao rằng khi lớn lên, mình cũng sẽ trở thành một nàng công chúa được yêu mến. Có lẽ đây đã trở thành một phần động lực để tôi thành công hơn trong cuộc sống”.

Huyền My luôn xinh đẹp ở mọi góc nhìn.

Huyền My thường xuyên theo dõi và ngưỡng mộ những nhan sắc đàn chị bước ra từ các cuộc thi Hoa hậu. Á hậu luôn cố gắng chăm chút để sở hữu sắc đẹp và tài năng, đóng góp sức mình cho cộng đồng. Huyền My tâm sự thêm: “Động lực tôi phấn đấu và bước lên ngôi vị này nhờ vào sự rèn giũa nghiêm khắc của gia đình và một phần là may mắn. Chính vì vậy, tôi hài lòng với ngôi vị đó”.

Ngôi vị Á hậu Việt Nam đã giúp mọi người biết đến Huyền My nhiều hơn. Cô cũng được trải nghiệm, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, kiến thức mới. "Huyền My không đo đếm sự được mất bởi đối với mình, trở thành Á hậu là niềm hạnh phúc, may mắn và tự hào", cô chia sẻ.

Trở thành Á hậu, cô luôn ý thức giữ gìn từ phong cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp. Vì vậy, việc giữ gìn vóc dáng là một trong những bí quyết giúp Huyền My luôn nổi bật, tươi tắn khi xuất hiện.

Trong mỹ phẩm làm đẹp, Huyền My tin dùng các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên.

Sản phẩm vừa ngăn chặn tình trạng tích lũy, gia tăng mỡ thừa đồng thời giúp giải phóng mỡ tích tụ thành năng lượng. Bí quyết này đem lại cho cô vóc dáng thon thả gọn gàng, có thể tự tin diện bất kỳ bộ cánh nào mình thích.

Với ngôi vị hiện tại cùng những thành công đạt được, cô phần nào đã thực hiện được ước mơ từ bé, trở thành nàng công chúa xinh đẹp, được nhiều người yêu mến.

Finomas - Slimming and Anti-Cellulite Cream cho vòng eo gọn, vóc dáng thon thả.

Kem Finomas là sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần: tinh chất hạt Quinoa (Canada), tinh chất hạt tiêu hồng của Pháp, dầu Macadamia, Caffein… là giải pháp hữu hiệu giúp vùng da eo, đùi, cánh tay trở nên săn chắc, thọn gọn. Công dụng: làm săn chắc và thon gọn vùng da eo, bụng dưới, mông, đùi, cánh tay; cải thiện tình trạng sần da vỏ cam, dưỡng ẩm cho da, giúp da mịn màng săn chắc.

