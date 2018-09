Bí quyết sở hữu vòng một hấp dẫn

80% đàn ông cho biết họ bị thu hút bởi vòng một căng tròn của phái đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy, việc sở hữu vòng một quyến rũ sẽ khiến phái đẹp hấp dẫn, nổi bật hơn.

Không phải ngẫu nhiên người xưa có câu: “Đàn ông yêu bằng mắt”, ngoại hình đóng vai trò quan trọng trong cuộc gặp gỡ giữa 2 phái. Tuy nhiên, không hẳn việc trang điểm lộng lẫy, trang phục đắt tiền, xuất hiện ở chốn sang trọng... sẽ thu hút sự chú ý của nam giới. Theo nghiên cứu của trường Đại học Columbia Mỹ, khoảng 80% cái nhìn đầu tiên của người đàn ông đối với người phụ nữ tập trung vào vùng ngực. Vì vây, nhiều chị em tìm đến các biện pháp thẩm mỹ nâng cấp vòng một, để trở nên hấp dẫn và thu hút hơn.

Chị Mai Linh (Hoàng Cầu, Hà Nội) chia sẻ ngay từ thời còn con gái, vòng một của chị được xếp vào hàng to và đẹp. Thế nhưng, sau khi sinh con đầu lòng, ngực chị nhỏ đi. Thậm chí, đôi khi chị còn bị chồng trêu là "trước sau như một". Điều này khiến chị mất tự tin mỗi khi gần gũi chồng.

Vòng một căng tròn, hấp dẫn phái mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhận được sự tư vấn của bạn bè, chị tìm đến dịch vụ phẫu thuật ngực nội soi tại Thanh Hằng Beauty Medi số 169 Bùi Thị Xuân, Hà Nội tân trang vòng một, tìm lại sự tự tin vốn có. Đây cũng là địa chỉ nhận được sự tin tưởng của nhiều chị em sành làm đẹp.

Bác sĩ Kim In Chul - người trực tiếp thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại Thanh Hằng Beauty Medi cho biết: "Tôi mong muốn chị em luôn đẹp, nổi bật trong mắt người đối diện". Theo bác sĩ, chị em đến thực hiện nâng ngực tại đây thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Số lượng phái đẹp có nhu cầu nâng cấp vòng một ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chiếm số đông trong đó là các người đẹp trong làng giải trí, nữ doanh nhân, những người có thu nhập cao trong xã hội.

Hiện nay, Thanh Hằng Beauty Medi là một trong số rất ít các thẩm mỹ viện tại Việt Nam được giới chính khách, doanh nhân, hoa hậu, ngôi sao tin tưởng lựa chọn. Dịch vụ nâng ngực tại đây do bác sĩ Hàn Quốc nổi tiếng Kim In Chul thực hiện. Bác sĩ Kim In Chul đã từng thực hiện nhiều phẫu thuật nâng ngực cho các ngôi sao Hàn Quốc.

Bác sĩ Hàn Quốc Kim In Chul nổi tiếng trong phẫu thuật nâng ngực.

Trước khi phẫu thuật, khách hàng sẽ được tư vấn về các phương án, cách thực hiện, làm các xét nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả phẫu thuật. Bác sĩ Hàn Quốc tại Beauty Medi sử dụng chất liệu gel silicon từ Mỹ, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại bệnh viện 5 sao uy tín của Việt Nam.

Thanh Hằng không chỉ nâng ngực nhỏ mà còn làm gọn, săn chắc ngực chảy sệ, thu nhỏ, tạo hình đầu ngực, ngay cả trường hợp đầu ngực bị chìm bên trong. Tuy phẫu thuật ngực đòi hỏi thời gian phục hồi lâu hơn các phẫu thuật chỉnh hình đơn giản khác, nhưng khách hàng sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái sau hai hoặc ba tuần điều trị.

Theo bác sĩ Kim In Chul, nâng ngực nội soi tại Thanh Hằng Beauty Medi là phương pháp đặt túi độn vào ngực nhờ sự hỗ trợ của thiết bị nội soi, thông qua vết mổ nhỏ tại một trong 3 điểm hốc nách, dưới quầng vú hoặc dưới bầu ngực. Bằng thiết bị camera, bác sĩ có thể quan sát chi tiết cấu trúc bên trong vùng ngực, từ đó quyết định vị trí vết mổ, cách đặt túi ngực nhằm giảm thiểu các thương tổn, biến chứng hay đau đớn. Nâng ngực nội soi được các chuyên gia thẩm mĩ và các cơ quan sức khỏe trên thế giới công nhận là phương pháp làm đẹp ngực hiệu quả, an toàn và tự nhiên.

