Bí quyết sở hữu mái tóc bồng bềnh của thần tượng xứ Hàn Kang Daniel

Dù thay đổi kiểu và màu tóc liên tục nhưng Kang Daniel vẫn sở hữu mái tóc dày, bóng, khỏe nhờ dùng dầu gội chiết xuất thiên nhiên.

Kang Daniel trở thành hiện tượng châu Á từ năm 2017 khi tham gia Produce 101 - "show thực tế sống còn" của đài Mnet Hàn Quốc. Ngoài kỹ năng hát, nhảy, chàng trai 22 tuổi còn gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai cùng gu thời trang phong cách.

Do tính chất công việc, mỹ nam của Wanna One thường xuyên phải thay đổi màu và kiểu tóc. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, người hâm mộ đều thấy mái tóc của nam ca sĩ có độ bồng bềnh tự nhiên. Khi được hỏi về bí quyết, anh chàng tiết lộ, chỉ dùng một loại dầu gội của Think Nature - thương hiệu mà Kang Daniel đang là gương mặt đại diện.

Kang Daniel chăm sóc tóc với sản phẩm dầu gội chiết xuất thiên nhiên lành tính. Sau trải nghiệm sản phẩm, anh chàng khá tâm đắc vì tạo bọt vừa phải, tóc mềm mượt sau khi gội cùng hương thơm tự nhiên, dễ chịu.

Kang Daniel từng "đốn tim" fan nữ châu Á bởi điệu nhảy quyến rũ và mái tóc màu hồng nổi bật. Để chăm sóc mái tóc màu hồng, anh chàng sử dụng sản phẩm dầu gội với thành phần chứa 30% muối hồng Himalaya - Think Nature Himalaya Pink Salt Shampoo. Muối hồng Himalaya mang sự tinh khiết và năng lượng của đại dương với hương cam chanh tươi mát giúp da đầu khoẻ mạnh.

Đại diện thương hiệu cho biết, ngoài sản phẩm Think Nature Himalaya Pink Salt Shampoo, tại Hàn Quốc, dầu gội chăm sóc tóc gãy rụng Think Nature Hairloss Care Shampoo cũng được nhiều bạn trẻ trong độ tuổi 20 yêu thích. Sản phẩm có độ pH cân bằng, gần với độ pH tự nhiên của da đầu, sử dụng tinh dầu thiên nhiên, không chứa hương thơm và màu nhân tạo góp phần làm giảm tình trạng rụng tóc.

Bộ sản phẩm Terraga chống lão hóa, thải độc và dưỡng ẩm cho da được chiết xuất từ cây cối và than bùn của Think Nature.

Tới Việt Nam, Think Nature mang đến những sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, hương thơm tinh tế. Đại diện thương hiệu cho biết, người dùng sẽ cảm nhận được các loại thảo dược tươi mát, hương hoa ngọt ngào, mùi trái cây chín mọng từ các loại dâu quý hiếm sống trong rừng rậm Bắc Âu khi sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh các sản phẩm dầu gội mà Kang Daniel làm đại diện thương hiệu, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm bộ sản phẩm chăm sóc da Terraga với chiết xuất than bùn được hình thành lâu năm trong lòng đất, mang lại sự cân bằng, chống lão hoá, thải độc, dưỡng ẩm; bộ mặt nạ dưỡng da với chức năng độc đáo (dành cho sau tập yoga, sau khi đi du lịch, sau khi chơi game...).

Sau 3 tháng ra mắt tại Hàn Quốc, 240.000 sản phẩm của Think Nature đã được bán hết tại hệ thống Olive Young (Hàn Quốc). Tháng 11, thương hiệu đã ra mắt showroom đầu tiên tại Vincom Đồng Khởi, TP HCM và đang lên kế hoạch mở thêm ít nhất 3 showroom tại Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt tại thị trường Việt nam và đem đến cơ hội trải nghiệm mỹ phẩm thiên nhiên với nhiều dòng sản phẩm đa dạng đến từ Hàn Quốc, Think Nature dành tặng khách hàng khuyến mãi 50% từ 23/11 đến 25/11 cùng nhiều ưu đãi, quà tặng khác. Showroom 1: Vincom Đồng Khởi (ra mắt 15/11) Showroom 2: Vincom Time City (dự kiến ra mắt 30/11) Showroom 3: Vincom Imperia (dự kiến ra mắt 24/12)

(Nguồn: Think Nature)